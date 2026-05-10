Le Club de Bruges avantagé contre Saint-Trond ? Un ancien arbitre réagit à la phase polémique

Le carton rouge adressé à Ryan Merlen lors du match entre le Club de Bruges et le STVV a suscité beaucoup de polémiques.

Le STVV s'est compliqué la tâche tout seul à l'heure de jeu. Leo Kokubo a complètement manqué sa relance et mis Ryan Merlen sous pression. Aleksandar Stankovic a récupéré le ballon et filait seul vers le but. En difficulté, Merlen n'a eu d'autre choix que de commettre la faute.

L'arbitre Jasper Vergoote a laissé jouer, mais, après l'intervention de la VAR, il a été appelé à l'écran. Il a sorti le carton rouge pour le milieu du STVV, une décision qui a rapidement provoqué de nombreuses réactions chez les joueurs comme chez les consultants.

Protestations du STVV

Côté STVV, la contestation a été immédiate. Les joueurs ont jugé la décision sévère, d'autant que le duel se déroulait dans une phase où le Club de Bruges menait déjà confortablement 2-0.

La phase a été revue à la télévision, où le commentateur flamand de DAZN, Gilles De Bilde, a indiqué qu'il n'avait pas vu un gros contact. Le carton rouge a encore un peu plus compliqué la soirée des visiteurs au Jan Breydel.

Analyse de l'ancien arbitre de haut niveau Serge Gumienny

L'ancien arbitre Serge Gumienny a livré son point de vue sur l'action dans Het Belang van Limburg et s'est montré nuancé dans son jugement. "Si l'arbitre a accordé l'avantage, un carton jaune aurait suffi", a-t-il déclaré. "L'attaque du Club de Bruges pouvait se poursuivre. Que cette action ne soit pas exploitée pour cause de hors-jeu ne change rien à cela."



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Gumienny a souligné que l'interprétation de l'arbitre était cruciale. Il a rappelé qu'il existe une différence entre donner l'avantage et estimer qu'il n'y a pas faute. "S'il a laissé jouer parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'infraction, je comprends que la VAR intervienne", a-t-il poursuivi. "Il s'agissait d'un joueur filant au but, dans ce cas, le rouge peut certainement se défendre."

Pas d'impact sur le match

Le Club de Bruges menait 2-0 à ce moment-là et contrôlait la rencontre. En revanche, l'action pourrait avoir des conséquences pour Ryan Merlen lors des prochaines rencontres. Un carton rouge pour avoir empêché un joueur filant au but entraîne souvent une suspension de plusieurs journées, selon l'appréciation disciplinaire.