Marco Ilaimaharitra décisif... des mains pour relancer le Standard : "Pas prévu que je monte si tôt"

De retour de blessure, Marco Ilaimaharitra a dû jouer un peu plus que prévu, ce vendredi soir, pour compenser la blessure d'Ibrahim Karamoko. Le Malgache n'a pas réalisé une grande prestation, mais il a su se rendre décisif... des mains dès, quasiment, sa première touche de balle.

On ne s'attendait pas à le revoir sur la pelouse de sitôt. De retour de blessure, Marco Ilaimaharitra a remplacé Ibrahim Karamoko dès le retour des vestiaires contre Louvain, ce vendredi soir. Une montée au jeu rendue obligatoire par la légère blessure de Karamoko, victime d'un tacle appuyé d'Opoku dès la quinzième minute, et qui a serré les dents jusqu'au repos.

"Je ne pense pas que mon entrée en jeu ait été prévue si tôt", concédait le Malgache au micro de DAZN, au coup de sifflet final. "Mais Karamoko a dû quitter le terrain prématurément. Je me suis simplement préparé et j'ai travaillé dur pour retrouver ma place dans l'équipe. Je ne pense pas avoir fait un très bon match, mais le plus important, ce sont les trois points."

Décisif... des mains, deux minutes après sa montée au jeu

Le milieu de terrain a de l'expérience et voit clair. Sa montée au jeu n'a pas été bonne, il a perdu bien trop de ballons compte tenu de la situation de la rencontre et de son vécu personnel, mais Ilaimaharitra aura eu le mérite de se rendre décisif... des mains.

C'est en effet lui qui a effectué la longue rentrée de touche, déviée par Saïd et Nkada, amenant l'égalisation de Henry Lawrence dès le retour des vestiaires, et donc deux minutes après la montée au jeu d'Ilaimaharitra. Un but qui aura relancé le Standard.



"Nous savions que nous devions gagner ce match pour nos supporters, et je suis heureux que nous ayons pu leur offrir cette victoire. Nous allons maintenant continuer sur cette lancée, aborder chaque match l'un après l'autre et essayer d'aller le plus loin possible", a conclu Marco Ilaimaharitra.