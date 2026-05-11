Le joueur de la saison encore au top, Charleroi et le Standard aussi représentés dans notre onze du week-end

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le joueur de la saison encore au top, Charleroi et le Standard aussi représentés dans notre onze du week-end
Photo: © photonews

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La fin de saison se rapproche et on voit que de semaine en semaine dans ces Playoffs, les mêmes noms reviennent : ceux qui portent leur équipe dans les grands moments. Voici notre équipe-type de la 8e journée.

Gardien de but 

Les arrêts de Lucca Brughmans avec Genk méritent d'être mentionnés, tout comme la façon certes discutable dont Colin Coosemans a fait vriller La Gantoise - mais aussi sorti un arrêt décisif devant Siebe  Van der Heyden. Cependant, dans l'autre cage, Davy Roef a permis aux Buffalos de rester dans le match : sans lui, le break aurait été fait et le match se serait peut-être déroulé bien différemment. 

Défenseurs 

Henry Lawrence a une fois de plus livré un très bon match en défense pour le Standard, et l'a cette fois ponctué d'un but. Constant, appliqué, auteur de beaucoup de courses, il est l'un des Rouches les plus réguliers cette saison. 

À ses côtés, un autre joueur wallon : Aiham Ousou a été l'un des hommes du match pour Charleroi au Bosuil. Un match certes franchement moyen, comme l'a reconnu Mario Kohnen, mais c'est justement dans ce genre de rencontre que la défense se doit de rester attentive et le Syrien l'a été. 

On opte pour une défense à trois avec Hugo Siquet côté droit : quel retour en forme pour celui dont on disait encore il n'y a pas si longtemps que sous Ivan Leko, ses jours à Bruges pourraient bien être comptés. Un match très solide avec énormément de centres et de danger amené devant, tout en étant très sérieux derrière. 

Milieu de terrain

Malgré son bijou, Casper Nielsen n'a pas livré un grand match et ne fait donc pas partie de notre équipe-type. Au contraire de Yacine Titraoui, lui aussi auteur d'un superbe but mais également d'un match plein malgré une performance collective globalement décevante de Charleroi. 

Rob Schoofs a été l'un des garants du jeu unioniste dans l'entrejeu, sans que les champions en titre soient brillants pour autant. Sur les flancs, on retrouve côté gauche Rafiki Saïd : encore une fois le meilleur Rouche offensivement, le Comorien aurait dû marquer et même finir avec deux assists sans les ratés d'Ayensa. 

De l'autre côté, Junya Ito, avec un but et une passe décisive, mérite évidemment sa place et a été l'un des artisans du succès très important du KRC Genk contre Westerlo

Attaquants 

Qui d'autre que lui ? Christos Tzolis, très probablement le meilleur joueur de notre championnat cette saison et véritablement en feu dans ces Playoffs, a délivré deux passes décisives et porte pour le moment les Brugeois vers le titre. Cinq buts et cinq assists en 7 matchs de PO1 : c'est presque du jamais-vu.

Il y avait de la concurrence pour le reste de l'attaque : Bertaccini, décisif, paie le fait que la seconde période anderlechtoise a été compliquée. Mateo Biondic, lui, a porté l'Union : un but et une passe décisive pour l'attaquant allemand, nouvelle trouvaille de la cellule de scouting unioniste. 

On place cependant Biondic côté droit, car devant, un homme s'impose : Pape Fall, auteur d'un doublé qui a permis à la RAAL de revenir dans le coup et de clore l'ère Taquin chez les Loups en beauté. Trois buts en deux matchs pour l'attaquant sénégalais, qui manquera la saison prochaine (il n'est que prêté par Metz). 

Le onze : 

Roef / Lawrence - Ousou - Siquet / Saïd - Schoofs - Titraoui - Ito / Tzolis - Fall - Biondic 

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