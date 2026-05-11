"On a vécu tellement de choses avec ma mère" : Mandela Keita très ému après son premier but en Serie A

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"On a vécu tellement de choses avec ma mère" : Mandela Keita très ému après son premier but en Serie A
Photo: © photonews

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Dimanche soir, jour de la fête des mères en Belgique, Mandela Keita a offert un magnifique cadeau à sa maman en plantant son premier but en Serie A. Une réalisation qui a une signification toute particulière pour le milieu défensif de 24 ans.

Mandela Keita a fêté ce but du 2-1 pour Parme inscrit à la 87e minute de jeu sous les yeux émerveillés de sa mère, présente au Stade Ennio-Tardini. L'émotion était immense pour le natif de Louvain, qui accorde une grande importance à la famille comme il l'a déclaré fin avril au micro de la Gazzetta dello Sport.

"Avant tout, il y a la famille. J’ai grandi seul avec ma mère. J’ai vu des choses qu’un enfant ne devrait jamais voir : ma mère faisait deux boulots et, comme il n’y avait pas d’argent, parfois elle ne mangeait pas pour me donner à manger", a-t-il expliqué.

"Aujourd’hui, en plus d’elle, j’ai deux petits frères jumeaux et une sœur, et je me sens comme le chef de famille. Ce ne sont pas juste mes frères et sœur, ce sont mes petits. Le football est un moyen de gagner de l’argent et de permettre à ma famille de bien vivre."

Mandela Keita plus heureux que jamais

Parme s'est finalement incliné sur le score de 2-3 après des buts de Devyne Rensch (90+4e) et Donyell Malen (90+11e) sur penalty. Mais malgré la déception du résultat, l'émotion était totale pour le joueur belge. Il a pris la parole au micro de Sky Sport après la rencontre : "Je ne le savais pas, c’était une surprise. Je ne pleure jamais, mais cette fois c’était difficile. On a vécu tellement de choses avec ma mère, c’est la personne la plus importante pour moi."

Lire aussi… Scénario fou en Serie A : malgré un but de Mandela Keita, la Roma gagne à Parme... à la 101e minute

Cette saison, Mandela Keita avait déjà été décisif à une reprise en délivrant un assist contre l'Hellas Vérone le 15 février dernier (victoire 2-1).

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