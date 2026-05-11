Un adversaire de gala pour le RFC Seraing en match amical au Pairay cette semaine

Le RFC Seraing a annoncé la tenue d'un match amical de gala ce jeudi au Pairay. Les Métallos recevront le Racing Lens, actuel deuxième de Ligue 1.

Le RFC Seraing a assuré l'essentiel cette saison en Challenger Pro League cette saison, à savoir le maintien. La dernière journée de D1B date déjà d'il y a bientôt un mois, et les clubs dont la saison est terminée (c'est-à-dire ceux qui ne jouaient pas le tour final pour la montée) ont dû organiser des matchs amicaux.

Seraing avait notamment affronté les Francs Borains, eux aussi en congé anticipé, et s'était incliné 4-2 face aux Hennuyers (qui ont eux terminé 12e de Challenger Pro League, se maintenant de justesse). Mais c'est un adversaire autrement plus prestigieux qui viendra au Pairay ce jeudi 14 mai.

Sur son site officiel, le RFC Seraing a en effet annoncé la venue du Racing Lens, actuel 2e de Ligue 1, en match amical. Un match dont le coup d'envoi est prévu à 14h, jour férié oblige.

Un match au lendemain de Lens-PSG

Pour le Racing Lens, cette rencontre arrive au lendemain du match le plus important de la saison. Mercredi soir, les Sang & Or affrontent en effet le PSG. S'ils l'emportent, ils reviendront à un point de la tête à une journée de la fin de la saison.



Le RFC Seraing devrait donc affronter une équipe lensoise mixte, composée de joueurs en manque de rythme ou ayant peu ou pas joué la veille contre le PSG.