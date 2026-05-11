Un défenseur belge, coaché par une icône britannique, inscrit le seul but de la finale de la Coupe de Hongrie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un défenseur belge, coaché par une icône britannique, inscrit le seul but de la finale de la Coupe de Hongrie
Photo: © photonews
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Titulaires, Toon Raemaekers et Philippe Rommens ont remporté la Coupe de Hongrie avec Ferencváros, ce dimanche. Les voilà qualifiés pour la Conference League et en lice pour le doublé.

Arrivé cet été en provenance de Malines contre un million d'euros, Toon Raemaekers a rejoint notre compatriote Philippe Rommens à Ferencváros, club le plus titré de l'histoire du football hongrois, champion en titre et entraîné par Robbie Keane, légende irlandaise passée par l'Inter, Tottenham, Liverpool ou encore le Celtic Glasgow.

Ce dimanche, les deux hommes, tous deux titulaires respectivement en défense centrale et au milieu de terrain, ont remporté la finale de la Coupe de Hongrie aux dépens du TE Zalaegerszegi (1-0), grâce au seul et unique but de... Toon Raemaekers sur corner, en prolongation (111e).

Un tout premier trophée majeur pour le défenseur central natif de Diest (25 ans), qui n'avait jusque-là marqué qu'à trois reprises dans sa carrière, sous les couleurs du Lierse en Challenger Pro League.

Toon Raemaekers et Philippe Rommens en lice pour le doublé Coupe-championnat

Cette saison à Ferencváros, Toon Raemaekers est immédiatement devenu incontournable avec 49 (!) matchs disputés toutes compétitions confondues et plus de 4.250 minutes de jeu, tandis que Philippe Rommens doit se contenter d'un rôle de remplaçant, avec huit matchs disputés seulement cette saison pour un faible total de 416 minutes de jeu.

Un total qui pourrait augmenter pour les deux hommes, encore en lice pour réaliser le doublé en Hongrie, bien que la situation ne leur soit pas favorable. À une journée de la fin du championnat, Ferencváros est deuxième et compte un point de retard sur Győr, où l'on retrouve un certain Senna Miangue. Une dernière journée lors de laquelle Ferencváros recevra... Zalaegerszegi, le finaliste de la Coupe et cinquième du championnat, tandis que Győr ira à Kisvárda, huitième.

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