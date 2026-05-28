Analyse L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons
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Le RSC Anderlecht vient de boucler l'une des pires saisons de son histoire. La qualité n'était pas suffisante, mais un autre problème devra être réglé.

Antoine Sibierski entame ses travaux herculéens pour remettre le Sporting d'Anderlecht sur pied. Il doit composer avec les erreurs des directions sportives précédentes, exactement comme Olivier Renard avait dû faire de son mieux avec les armes et moyens dont il disposait. 

Mais l'une des décisions de Renard n'a pas payé : recruter principalement des jeunes joueurs à la plus-value évidente, mais à l'expérience insuffisante. L'idée était de se baser sur ce qui se passait dans d'autres clubs, comme le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. 

Olivier Renard avait à l'époque souligné que l'expérience, à Anderlecht, était présente "sur le banc" avec Besnik Hasi, Edward Still, mais aussi et surtout Lucas Biglia et Jérémy Taravel, jeunes retraités, pour amener leur vécu de joueurs au jeune groupe anderlechtoois. Problème : ça ne marche pas comme ça. Sur le terrain, le seul vrai patron était Colin Coosemans.

Coosemans trop loin du jeu, Hazard ne l'a pas fait

Mais un gardien ne dirige pas le jeu et a peu d'influence sur le cours des choses. C'est aussi ce qui a poussé Coosemans à parfois trop en faire, sur la pelouse comme en-dehors. Nous l'avons fort critiqué pour cela, mais le portier anderlechtois a pris son rôle à coeur.

À Bruges, chaque ligne ou presque a un patron avec des Brandon Mechele ou Hans Vanaken. L'Union peut compter sur Christian Burgess. Le RSCA aurait dû pouvoir compter sur Thorgan Hazard, mais ce n'est pas dans la personnalité de ce dernier de taper du poing sur la table. Antoine Sibierski veut corriger cela : on devrait donc voir arriver des joueurs d'expérience et/ou de caractère cet été au Lotto Park. 

Dans la veine d'un Jan Vertonghen, donc, mais en un peu plus jeune car il faudra qu'il apporte une plus-value sportive sans risquer de passer la saison à l'infirmerie. Et si possible, deux leaders arriveront : un en défense et un au milieu de terrain (même si en défense, Marco Kana donne la sensation qu'il pourrait jouer ce rôle clef). Autour de ça, Sibierski pourra injecter de la qualité, là aussi bien nécessaire...

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