📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

Retour en images sur la soirée de mercredi et la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Danemark à Sclessin.

C'est dans une très belle ambiance que s'est tenue la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark, mercredi soir à Sclessin. Environ 23 000 supporters congolais et une cinquantaine de Danois avaient garni les travées du stade Maurice-Dufrasne pour cette partie qui servait de préparation à la RDC en vue de la Coupe du monde 2026.

📹 Petit retour en vidéo sur RDC - Danemark 🇨🇩🇩🇰 pic.twitter.com/jcv5Db1cWr — Loic Woos (@LoicWoos2) June 4, 2026

Une partie qui nous a permis de voir à l'œuvre plusieurs (anciens) joueurs de la Jupiler Pro League, à l'image de Joakim Maehle, Chancel Mbemba, Edo et Joris Kayembe, Ngal'Ayel Mukau, mais aussi Noah Sadiki, tandis que le régional de l'étape, Matthieu Epolo, a passé l'intégralité de la rencontre sur le banc.

Retour en photos et en vidéo sur RDC - Danemark

Une partie qui ne nous aura pas montré le moindre but, mais qui nous aura permis de voir les forces et les faiblesses du Congo, qui va participer à sa première phase finale de Coupe du monde en 52 ans : une équipe qui ne rassure pas toujours derrière, qui produit énormément de choses très intéressantes dans la construction, mais qui manque souvent de qualité à la finition.



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De l'autre côté, le Danemark aura montré pourquoi il ne s'était pas qualifié pour la Coupe du monde. Les hommes de Brian Riemer ne se sont montrés dangereux que par des actions individuelles et, même s'ils ont touché trois fois le cadre de Mpasi, ont prouvé qu'ils étaient encore très loin des performances récentes de la sélection danoise.

Au final, une soirée passée dans une bonne ambiance, ce mercredi soir à Sclessin. Découvrez nos dernières photos ci-dessous.