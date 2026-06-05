C'est officiel, Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges et retourne à l'Inter Milan. Le club italien ainsi que la formation de Pro League se sont respectivement exprimés dans un communiqué.

L'Inter Milan a annoncé avoir exercé son droit de rachat pour le milieu défensif. Arrivé au Club de Bruges pour 9,5 millions d'euros l'été dernier, Aleksandar Stanković s'en va pour un montant de 23 millions d'euros selon Transfermarkt. Il sera officiellement intériste à compter de la fin de son contrat au Club de Bruges, qui prend fin le 30 juin prochain.

L'Inter a offert au Serbe un contrat jusqu'au 30 juin 2031. La saison réussie d'Aleksandar Stanković a évidemment épaté le récent club champion de Serie A. Le natif de Milan a disputé un total de 55 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il s'est montré décisif à 14 reprises : neuf buts et cinq assists. Il a connu une saison pleine, ne se blessant pas et étant toujours disponible pour le Club de Bruges.

Aleksandar Stanković a notamment pu montrer l'étendue de son talent sur la scène européenne. Titulaire lors de chaque rencontre des Brugeois en Ligue des champions cette saison, il était au rendez-vous à de multiples reprises. Face à l'OM notamment, rencontre où le Club de Bruges a validé son billet pour les barrages de la plus prestigieuse des compétitions, il a inscrit un but et délivré deux assists dans le succès de son équipe (3-0). Nous avions d'ailleurs eu l'opportunité de l'apercevoir en zone mixte lors de cette rencontre, où il s'était montré extrêmement heureux et épanoui.

Aleksandar Stanković a été élu "Talent de la saison"

"Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Stanković a été élu 'Talent de la saison' lors des Pro League Awards par ses collègues, les entraîneurs et les dirigeants de clubs. Il a également remporté plusieurs trophées de Joueur du mois et d’Homme du match", souligne le Club de Bruges dans son communiqué. Avec les Blauw en Zwart, le joueur ne repart pas les mains vides d'un point de vue collectif, non plus, étant donné que le Club de Bruges a été sacré champion.



