OFFICIEL : l'Antwerp mise sur une jeune pépite ghanéenne

L'Antwerp s'est une nouvelle fois tourné vers un jeune talent étranger. Le Great Old a officialisé l'arrivée de Luis Narh, un attaquant ghanéen de 18 ans.

Ces dernières années, le Great Old a régulièrement misé sur de jeunes talents à fort potentiel. Luis Narh s’inscrit parfaitement dans cette logique. Le club voit en lui un joueur capable, à terme, de franchir le cap vers l’équipe première. Il a signé pour quatre saisons, avec une année supplémentaire en option. Le jeune talent arrive en provenance du Diamond Seed Sporting Club, au Ghana.

Luis Narh évolue au poste d’avant-centre. Il a déjà attiré l’attention de plusieurs clubs européens grâce à ses qualités physiques, sa vitesse et son sens du but.

Il possède encore peu d’expérience au plus haut niveau. C’est justement pour cette raison que l’Antwerp considère son arrivée comme un investissement sur le long terme. Le club veut lui laisser le temps de s’adapter au football européen et de continuer à progresser.

Un grand défi pour Luis Narh

Pour Luis Narh, ce transfert représente sans aucun doute le plus grand défi de sa jeune carrière. Il quitte son environnement habituel pour découvrir un championnat où le niveau, le rythme et l’intensité physique sont nettement plus élevés.

Avec cette arrivée, l’Antwerp confirme qu’il ne pense pas seulement au court terme, mais aussi à l’avenir. Le jeune Ghanéen devra désormais prouver qu’il peut transformer son potentiel en performances. À l'Antwerp, on croit en tout cas clairement en ses qualités.



