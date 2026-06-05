Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

Le jeune talent slovène du Club NXT, Tian Nai Koren, est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec la Slovénie.

Alors qu'il n'a même encore jamais joué avec l'équipe première du Club de Bruges, le talentueux milieu offensif a déjà fait ses débuts en équipe nationale.

Ce jeudi, la Slovénie affrontait Chypre en match amical au Stadion Stožice de Ljubljana. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Le Chypriote évoluant à l'UTA Arad, en première division roumaine, Marinos Tzionis, a ouvert le score à la 7e minute de jeu tandis que le Slovène du Zénith Saint-Pétersbourg, Vanja Drkusic, a ensuite remis les compteurs à égalité peu après l'heure de jeu (65e).

Un record pulvérisé : 16 ans et 308 jours

Le Brugeois Tian Nai Koren est entré au jeu à deux minutes de la fin du temps réglementaire à la place de Danijel Šturm, ailier gaucher évoluant au Sigma Olomouc, en première division tchèque. Âgé de 16 ans et 308 jours au moment de sa montée au jeu, le joueur né en 2006 a battu le record de précocité de Petar Stojanović (Legia Varsovie), qui avait débuté avec la Slovénie en novembre 2014 à 19 ans, un mois et 11 jours.

Autrement dit, Tian Nai Koren a clairement pulvérisé l'ancien record. Le Club de Bruges tient dans son effectif l'un des plus grands talents slovènes. Il a déjà montré à de maintes reprises, que ce soit en Youth League ou en Challenger Pro League, qu'il pourrait clairement devenir l'un des futurs pions de l'équipe première du Club de Bruges.



Le joueur a en tout cas l'ambition de jouer avec les A, comme il l'a expliqué à Sporza : "Au Club Bruges, mon grand objectif est de débuter avec l’équipe première. Plus tard, comme mon père, j’aimerais jouer en Premier League. Je suis tombé amoureux du projet du Club immédiatement. Les infrastructures sont incroyables et c’est impressionnant de voir combien de jeunes joueurs passent en équipe première. Pour moi, c’était une évidence que je pouvais devenir la meilleure version de moi-même ici."

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— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) June 5, 2026

Il a pris part à un total de 22 matchs de D1B cette saison avec le Club NXT. Il s'est montré décisif à trois reprises : un but et deux assists. Le Slovène a été l'un des grands artisans du parcours du Club de Bruges U19 jusqu'en finale de Youth League. Il a été titulaire lors de chaque rencontre. Décisif à quatre reprises dans la Ligue des champions des jeunes, avec deux buts et deux assists, il l'a été trois fois en phase finale, avec deux buts et un assist.



Tian Nai Koren est un joueur rempli d'ambition. Il rêve même très grand. "Mon plus grand rêve ? Remporter le Ballon d’Or. Tout le monde peut le savoir. Certaines personnes rient quand j’exprime cette ambition… Mais j’y crois. Aujourd’hui, j’en suis encore loin, mais je ferai tout pour m’en rapprocher chaque jour", a-t-il déclaré en avril dernier au micro de Sporza.