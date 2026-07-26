Nsimba, Lavalée, Sutalo : les dernières nouvelles des absents du Standard contre la Juventus

Vincent Euvrard a laissé plusieurs joueurs au repos pour ce match amical de gala contre la Juventus. Dimitri Lavalée, par exemple, joue ce dimanche avec les remplaçants face à Seraing, tandis que d'autres réintégreront progressivement le groupe dans le courant de la semaine prochaine.

Intéressant dans le jeu, mais impuissant devant le but adverse, le Standard a été défait sur le plus petit écart par la Juventus dans son match amical de gala, ce samedi soir à Sclessin. Au coup de sifflet final, Vincent Euvrard soulignait la bonne prestation collective de ses troupes, tout en regrettant le manque d'efficacité devant le but.

Timothé Nkada était le seul attaquant 100 % fit du Standard

Un problème d'efficacité que n'a pas pu régler Bruny Nsimba, qui n'a pas pris part à la rencontre. "Il a été protégé après avoir ressenti une petite raideur durant le match amical contre Dunkerque", nous expliquait le T1 des Rouches. "Il a travaillé toute la semaine, en faisant certaines parties d'entraînement avec le groupe, et on va revenir vers du 100 % avec lui dans le courant de la semaine prochaine. C'est sa blessure de trois ou quatre mois, encourue à Dender, qui semblait revenir un peu, et on a préféré ne pas prendre de risque et progresser en douceur."

Autre attaquant au temps de jeu plus faible qu'attendu, Bernard Nguene, qui, auteur d'un bon début de préparation, n'est monté au jeu qu'à un quart d'heure du terme. "Il a été victime d'une petite commotion cérébrale la semaine dernière, il avait seulement repris hier (lisez vendredi, ndlr) avec le groupe. C'est pour ça que l'on n'a pas pu jouer toute la rencontre avec deux attaquants. Il n'y en avait qu'un qui était disponible à 100 %." Petit message, là, pour René Mitongo, qui n'a pas eu droit à la moindre minute mais qui était bien sur la feuille de match. Dennis Ayensa, lui, compte encore un temps de jeu limité après son retour de sélection et de vacances.

Pas de risque avec Dimitri Lavalée, Bosko Sutalo n'a pas encore dit son dernier mot

Dans le secteur défensif, Dimitri Lavalée était également absent de la feuille de match après avoir joué une demi-heure contre Dunkerque. "Il doit jouer 60 minutes contre Seraing ce dimanche (une rencontre que les Rouches et les Métallos disputent avec des remplaçants, ndlr). On n'a pas voulu lui donner quinze minutes en plus contre la Juventus pour ne pas risquer qu'il commence le match pré-fatigué contre Seraing. Ce ne serait pas très intelligent avec un gars qui revient d'une longue blessure. S'il digère bien ce match, il pourra bientôt jouer davantage."

Autre cas qui concerne l'infirmerie, celui de Bosko Sutalo qui, revenu de son prêt en Pologne, doit convaincre Vincent Euvrard durant cette préparation. Pas parti avec la faveur des pronostics, le défenseur central croate souffre en plus d'une douleur qui l'empêche de prester. "Le staff médical m'a dit qu'il pourrait reprendre la semaine prochaine. C'est malheureux qu'il n'ait pas encore pu se montrer davantage, puisqu'il est tombé lors de la première ou de la deuxième semaine de préparation. On attend son retour", a conclu Vincent Euvrard.



Lire aussi… "On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus›

Trois retours encourageants

De retour, il n'en était pas encore question pour Laurens Goemaere et Josué Homawoo, mais bien pour Mohammed El Hankouri, Marlon Fossey et Casper Nielsen. Le premier cité revient de blessure, les deux autres sont tombés malades la semaine dernière et ont dû passer près de sept jours à l'écart des séances collectives. En ce sens, leur prestation face à la Juventus demeure encourageante.

"C'était difficile d'être prêt aujourd'hui", nous concédait Casper Nielsen. "Marlon et moi avons été malades, donc c'est très bien d'avoir pu jouer 70 minutes sans problème et sans blessure. C'est important pour tout le monde d'avoir ce dernier 'chargement' avant le début du championnat. On va désormais baisser légèrement les charges pour être prêts à recevoir le Cercle lors de la première journée", nous a déclaré le médian danois.