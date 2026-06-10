Collaboration surprise - Peter Verbeke s’associe à Jay-Z : "Bienvenue dans une nouvelle ère"

Actif dans un club de football pendant près de quinze ans, Peter Verbeke est le nouveau directeur du département Sport du cabinet d’avocats spécialisé en droit du sport PowerPlay, qui vient de conclure un partenariat avec Roc Nation Sports, l’agence fondée par le rappeur américain Jay-Z.

Peter Verbeke est actif depuis de longues années dans le monde du football. Pas passé par une carrière de footballeur professionnel avant d'entrer dans le milieu, il a d'abord travaillé comme entraîneur des jeunes au KMSK Deinze entre 2008 et 2013, avant d'occuper différentes fonctions au sein de l'académie du Club de Bruges jusqu'en 2018.

Après deux années à La Gantoise comme directeur sportif, l'homme de 43 ans a rejoint la capitale pour exercer diverses fonctions au Sporting d'Anderlecht, le club de son cœur, en tant que directeur sportif (2020-2021), puis directeur général (2022-2023), puis directeur du centre de formation (2024-2025).

Chez le recordman de titres, la charge de travail était énorme et Peter Verbeke l'a ressentie sur le plan mental. "On sent bien à un moment que le corps dira stop, mais on le réalise malheureusement trop tard. J'avais travaillé sans interruption pendant deux ans pour le club, en visant la stabilité financière tout en essayant d'obtenir des résultats sportifs. C'était épuisant", confiait Verbeke plus tôt cette année dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de De Tijd. "Je n'aurais jamais dû accepter le rôle de CEO. Mais il y avait de bonnes raisons pour cela."

Peter Verbeke et son cabinet d'avocats s'associent à l'agence de Jay-Z, Roc Nation

Il a ensuite eu des problèmes de santé et a été hospitalisé quelques jours en raison d'une infection virale. Ce qu'il a qualifié de "grand moment d'apprentissage". En septembre 2025, il annonçait son départ du Sporting d'Anderlecht pour faire un pas de côté, avant de prendre la direction du département Sport du cabinet d'avocats spécialisé en droit du sport PowerPlay de Me Walter Van Steenbrugge.

Un cabinet d'avocats qui vient d'annoncer un partenariat avec l'agence de management internationale Roc Nation, fondée par le rappeur Jay-Z. "Toute grande carrière mérite d’être entourée d’une équipe exceptionnelle. Nous sommes honorés d’annoncer notre partenariat avec Roc Nation Sports International."





L'agence de Vinícius, De Bruyne et Malick Fofana

"PowerPlay apporte son expertise stratégique et juridique. Roc Nation apporte sa plateforme mondiale. Ensemble, nous accompagnons la prochaine génération d’athlètes ainsi que les familles qui les soutiennent. Bienvenue dans une nouvelle ère", est-il écrit en légende du post Instagram annonçant la nouvelle.

Parmi les agences les plus puissantes du monde du football, Roc Nation Sports compte dans son portefeuille des joueurs tels que Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Endrick, Lucas Paquetá, Kevin De Bruyne ou encore Aleksandar Stanković, de retour à l'Inter Milan après une saison au Club de Bruges, et le Diable Rouge Malick Fofana. Romelu Lukaku a également été représenté par Roc Nation par le passé. L'agence gère aujourd'hui les intérêts d'environ 130 joueurs, pour une valeur totale de plus de 730 millions d'euros.