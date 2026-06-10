Le petit-frère de Loïs Openda, 16 ans et Diablotin, prolonge son contrat professionnel

Bonne nouvelle pour Clever Ossohou, qui avait signé son premier contrat professionnel en juin 2025. Joueur important chez les U18 mais pas encore appelé chez les professionnels, il peut rêver de ses grands débuts la saison prochaine.

Depuis le mois de juin 2025, Loïs Openda n'est plus le seul joueur professionnel de sa famille. Son petit frère, Clever Ossohou, venait en effet de signer son premier contrat professionnel avec le Club NXT.

Passé brièvement par l'académie du RFC Liège avant de rejoindre la Venise du Nord, le jeune ailier a joué un rôle important dans la saison des U18 du club, mais n'a pas encore fait ses grands débuts professionnels en Challenger Pro League avec le Club NXT.

Cela pourrait potentiellement être le cas la saison prochaine. Joueur important de l'équipe U16 de la Belgique, Clever Ossohou vient en effet de prolonger son contrat de deux ans, cette fois jusqu'au 30 juin 2028.

Clever Ossohou, petit frère de Loïs Openda, prolonge au Club de Bruges

"Ossohou évolue chez les Blauw-Zwart depuis l'âge de six ans et a gravi tous les échelons des équipes de jeunes. La saison dernière, l'ailier de 16 ans (depuis mars) a été un titulaire régulier avec l'équipe réserve du Club NXT (U18)", présente le Club NXT dans son communiqué.

"Il se fait également un nom sur la scène internationale. Il a fait ses débuts avec l'équipe belge des moins de 16 ans en octobre 2025 et compte depuis sept sélections, au cours desquelles il a marqué un but. Clever voit sa progression remarquable récompensée par une prolongation de contrat et reste donc chez les Blauw-Zwart jusqu'en 2028", a conclu le club. Le voir faire ses débuts en Challenger Pro League la saison prochaine est donc loin d'être impossible.



