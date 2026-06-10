"Un morveux de Belgique" : Dévy Rigaux (ex-Bruges) vire une légende néerlandaise et provoque un tollé

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Un morveux de Belgique" : Dévy Rigaux (ex-Bruges) vire une légende néerlandaise et provoque un tollé
Photo: © photonews
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Dès sa prise de fonction à Feyenoord, Dévy Rigaux a fait le choix fort de licencier Robin van Persie. Une décision critiquée par les anciens internationaux néerlandais Rafael van der Vaart et Wesley Sneijder, tandis que Sébastien Pocognoli figure parmi les candidats à sa succession.

Dévy Rigaux a, depuis 2009, été l’un des artisans majeurs du succès du Club de Bruges. En tant que directeur sportif des Blauw en Zwart depuis 2024, il a contribué à péréniser la stabilité constuite par les Brugeois, notamment grâce à leurs performances en Ligue des Champions. Son départ vers Feyenoord a donc laissé un vide, tandis que l'homme de 38 ans voulait s'offrir un nouveau défi.

Dévy Rigaux a déjà licencié Robin Van Persie

Dans son rôle de directeur sportif, Rigaux n’a pas hésité à intervenir. Il a ainsi directement montré la porte à Robin van Persie, entraîneur en place depuis février 2025, qui vient de connaitre une deuxième place en championnat à dix-neuf longueurs du PSV Eindhoven. Une décision qui n’a pas été accueillie avec enthousiasme par les anciens internationaux néerlandais Rafael van der Vaart et Wesley Sneijder.

"C’est vraiment une honte", déclare Van der Vaart, qui a plutôt porté les couleurs de l'Ajax que celles de Feyenoord pendant sa carrière, dans le podcast Wes en Raf. "Robin est une icône du club." Avant de diriger ensuite clairement ses critiques vers Rigaux.

Un "gamin venu de Belgique"

"D’accord, ça n’allait pas au top, mais Feyenoord termine quand même deuxième. Et puis débarque un petit morveux venu de Belgique. Il donne une conférence de presse en expliquant qu’ils devaient encore évaluer Van Persie", s'étonne-t-il.

"Mais à ce moment-là, tout le monde sentait déjà que Robin allait être licencié. Je trouve ça très douloureux pour un ancien joueur d’une telle envergure. J’aurais voulu lui laisser un peu plus de temps."

Wesley Sneijder est du même avis : il qualifie la décision d’horrible et parle d’un drame pour Feyenoord en tant que club. Selon lui aussi, la deuxième place était une belle performance avec l’effectif actuel du club de Rotterdam. Pour remplacer Van Persie, le nom d'un certain Sébastien Pocognoli a été évoqué il y a peu.

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