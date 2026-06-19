Excellente nouvelle pour la Belgique : Zeno Debast a pu s'entraîner individuellement

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Excellente nouvelle pour la Belgique : Zeno Debast a pu s'entraîner individuellement
Photo: © photonews
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Zeno Debast est désormais autorisé à s'entraîner individuellement. Le Diable Rouge avance petit à petit vers un retour.

Le défenseur central ne pourra pas disputer la moindre rencontre avant la fin de la phase de groupe. Il manquera donc quoi qu'il arrive les matchs face à l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Il a été autorisé par le staff médical à reprendre les entraînements individuels sur le terrain. Il a passé une IRM qui a donc été positive. Jusqu'alors, le joueur avait un programme individuel à respecter en intérieur pour préparer au mieux son retour.

Rudi Garcia a choisi de conserver le joueur du Sporting malgré cette blessure et espère bien pouvoir compter sur lui après la phase de groupe si la Belgique se qualifie pour la suite de la compétition. Le tacticien français avait préféré ne pas appeler un autre joueur, préférant attendre son retour et, en attendant, faire confiance à d'autres joueurs. Face à l'Iran, Brandon Mechele et Nathan Ngoy ont été titulaires et se sont montrés assez bons.

Zeno Debast souffre d'une blessure à la cuisse, plus précisément à l'insertion fémorale (attache du muscle au niveau du fémur). Il avait contracté cette blessure avec le Sporting à l'entraînement en fin de saison.

Le dernier match de Zeno Debast remonte à début mai dernier

Son dernier match remonte au 4 mai. Le joueur avait disputé l'intégralité d'une rencontre du Sporting contre le Vitória Guimarães SC. Il s'était même offert une passe décisive dans la victoire de son équipe sur le score de 5-1. Il avait ensuite été contraint de manquer la fin de saison de son équipe, dont notamment la finale de la Coupe, perdue face à la formation de deuxième division, le SC União Torreense.

Cette saison, il a disputé un total de 24 rencontres toutes compétitions confondues. Il s'est montré décisif à deux reprises en délivrant deux assists en championnat. Son total de minutes jouées s'élève à 1503.

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