La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA
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La fédération iranienne de football va porter plainte auprès de la FIFA en raison des "restrictions" qui sont "imposées" à la sélection dans cette Coupe du monde 2026.

Actuellement en guerre avec les États-Unis, l'Iran n'est pas autorisé à s'installer dans le pays américain. Le camp de base de la sélection se trouve au Mexique et les Iraniens doivent donc faire de longs trajets pour se rendre aux États-Unis, pays dans lequel leurs trois matchs de groupe se jouent.

Selon la fédération iranienne, l'équipe nationale se retrouve empêchée d'aborder sereinement son prochain match de la Coupe du monde face à la Belgique. La sélection n'est autorisée à arriver à Los Angeles, où aura lieu la rencontre, "qu'un jour avant le début du match". L'Iran aurait aimé pouvoir rejoindre la ville américaine deux jours avant la rencontre. Pour affronter la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne n'avait pu arriver à Los Angeles qu'un jour avant le coup d'envoi du match et avait dû quitter la ville directement après la rencontre.

Un responsable de la sélection iranienne prend la parole dans un communiqué

Ces "restrictions sont contraires au principe d’égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation", a déclaré un responsable de la sélection dans un communiqué. "Par conséquent, la fédération exprimera officiellement son mécontentement et déposera une plainte officielle auprès de la FIFA par les voies appropriées."

Le staff technique a malgré tout instauré un programme prévoyant que l’équipe "devait arriver dans chaque ville hôte deux jours avant chaque match, puis retourner au camp de base le lendemain de la rencontre, afin d’assurer une préparation technique et physique optimale."


L'Iran espère voir sa situation évoluer et être dans une équité totale par rapport aux autres équipes. Alors que sa participation à la Coupe du monde 2026 n'était déjà pas certaine, la nation, qui est désormais au rendez-vous du tournoi, aimerait être dans de meilleures conditions.

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