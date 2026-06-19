La première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde est connue

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde est connue
Photo: © photonews

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Le Mexique s'est imposé face à la Corée du Sud sur le plus petit des scores (1-0) et est la première équipe à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

La Corée du Sud est passée tout proche de l'ouverture du score à la 15e. Heung-min Son a tenté de lobber le gardien, mais Edson Álvarez est bien intervenu pour repousser le ballon. Une position de hors-jeu a de toute façon finalement été signalée. Julián Quiñones a placé une belle tête pour le Mexique cinq minutes plus tard. Le portier sud-coréen Seung-gyu Kim a cependant bien capté le ballon.

Le Mexique ouvre le score

Quatre minutes après le retour des vestiaires, Julián Quiñones a eu une belle occasion d'ouvrir le score. Parti dans un duel face au gardien adverse, l'ailier a placé sa frappe à côté du but. Une minute plus tard, le Mexique a inscrit le seul et unique but de la partie. Le portier Seung-gyu Kim a commis une énorme erreur en relâchant le ballon dans sa surface. Luis Romo en a profité pour inscrire son cinquième but en sélection.

À quinze minutes de la fin du temps réglementaire, le Mexique a bien failli doubler la mise. Le portier sud-coréen est bien intervenu face à Edson Álvarez. Dix minutes plus tard, Obed Vargas a placé une frappe puissante, mais Kim est à nouveau bien intervenu et a repoussé le ballon en corner.

La Corée du Sud proche d'égaliser

La Corée du Sud est passée toute proche de l'égalisation en fin de partie. Gue-sung Cho a placé une tête à bout portant, mais le gardien a repoussé le cuir avant que Hyun-jun Yang tente aussi sa chance et que le gardien réalise un double arrêt.

Le Mexique figure en tête du Groupe A (six points), devant la Corée du Sud, qui compte trois unités. La République tchèque et l'Afrique du Sud ont chacune un point. Lors de son dernier match de groupe, le Mexique affrontera la Tchéquie tandis que la Corée du Sud s'opposera à l'Afrique du Sud.

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