LIVE Coupe du monde 23/06 : Cristiano Ronaldo encore un petit peu plus dans l'histoire
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...
Certains en sont déjà à faire des calculs : si la Belgique fait tel ou tel résultat vendredi, elle affrontera telle ou telle équipe en 8e ou en quarts de finale, ira dans telle ou telle ville... comme si les Diables étaient, en réalité, en position de calculer. (Lire la suite)
Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans l'histoire
Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour le Portugal face à l'Ouzbékistan, ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Un 23 juin historique, puisque la légende portugaise est encore un peu plus entrée dans l'histoire.
Il est en effet devenu le tout premier joueur à inscrire un but dans six phases finales de Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Un exploit que Lionel Messi n'a pas (encore ?) réussi, lui qui n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de l'édition 2010. Magnifique, en tout cas, de voir ces deux légendes continuer à se tirer la bourre aux côtés de la nouvelle génération.
June 23, 2026
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze
La statue de Cristiano Ronaldo est-elle en passe d'être déboulonnée ? Selon le sondage d'un important quotidien sportif portugais, une majorité de supporters ne veulent pas qu'il soit dans le onze contre l'Ouzbékistan. (Lire la suite)
Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde
Analyste vidéo de Courtrai, Gregory De Grauwe est le responsable des phases arrêtées du Ghana pour cette Coupe du monde 2026. Notre compatriote espère créer la surprise, cette nuit, contre l’Angleterre. (Lire la suite)
Cristian Romero ne jouera pas contre la Jordanie
Touché au genou, Cristian Romero a cédé sa place à Nicolás Otamendi peu avant l’heure de jeu lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0). Le défenseur central a ressenti une douleur similaire à celle qui lui avait fait manquer deux mois de compétition, en fin de saison, après un duel avec l’attaquant néerlandais de Sunderland Brian Brobbey.
"Il ne jouera pas dans les prochains jours et sera mis au repos", rapporte le journaliste argentin Gastón Edul, qui annonce déjà le forfait du joueur de Tottenham pour le troisième match de poule de l’Albiceleste, face à la Jordanie. Le vice-capitaine, derrière Lionel Messi, devrait toutefois faire son retour dans le groupe pour la phase à élimination directe.
Cuti Romero sintió una molestia en la misma rodilla de la lesión. Va a parar un par de días y volver.— Gastón Edul (@gastonedul) June 22, 2026
No va a jugar vs Jordania. La buena noticia es que este golpe no lo deja afuera del Mundial. pic.twitter.com/AkSz8WRZCI
Blessure pour le gardien du Sénégal, Edouard Mendy
Le Sénégal devra assurer sa troisième place du groupe I de cette Coupe du monde 2026 lors de la dernière journée face à l’Irak après sa défaite contre la Norvège, cette nuit (3-2). Une rencontre que n’a pas terminée le portier des Lions de la Teranga, Édouard Mendy.
Le dernier rempart aux 59 sélections, qui évolue dans le club saoudien d’Al-Ahli, a en effet cédé sa place à Mory Diaw à l’heure de jeu. Une déchirure ligamentaire ou du cartilage est suspectée pour le gardien de 34 ans, qui pourrait donc manquer le reste de la Coupe du monde.
Edouard Mendy blessé laisse sa place à Mory Diaw qui va continuer le match. pic.twitter.com/v1lGjOY8NW— Taggat (@taggatsn) June 23, 2026
La célébration "viking" des Norvégiens
La Norvège a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire spectaculaire face au Sénégal (3-2), grâce au but de Marcus Pedersen avant le repos et au doublé d'Erling Haaland en seconde période.
Les Norvégiens joueront la première place du groupe lors de la dernière journée contre l'Équipe de France, mais ont d'ores et déjà réussi leur premier tour de ce Mondial. Ils ont célébré cela en mode "viking", leur mot d'ordre depuis le début de la Coupe du monde, avec le capitaine Martin Ødegaard en chef d'orchestre. Les images que l'on aime voir.
the entirety of norway rowing... what a beautiful sight man pic.twitter.com/Bn6wvbRwuC— sara ♡ 🇧🇻 (@frostlush) June 23, 2026
Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie
Lionel Messi et Kylian Mbappé entrent encore un peu plus dans l'histoire de la Coupe du monde, France - Irak interrompu pendant plus de deux heures, l'ancien Carolo Nadhir Benbouali relance l'Algérie : voici le résumé de la nuit au Mondial. (Lire la suite)
Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée
Qualifiée pour les seizièmes de finale, l'Argentine de Lionel Messi fait parler pour plusieurs décisions arbitrales qui suscitent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. (Lire la suite)
Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"
Au lendemain du match nul contre l'Iran, c'était "damage control" en conférence de presse : Youri Tielemans, le capitaine, s'est présenté face à la presse, de retour à Seattle. (Lire la suite)
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