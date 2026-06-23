LIVE Coupe du monde 23/06 : Cristiano Ronaldo encore un petit peu plus dans l'histoire

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LIVE Coupe du monde 23/06 : Cristiano Ronaldo encore un petit peu plus dans l'histoire
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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Loïc Woos

Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans l'histoire

Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour le Portugal face à l'Ouzbékistan, ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Un 23 juin historique, puisque la légende portugaise est encore un peu plus entrée dans l'histoire.

Il est en effet devenu le tout premier joueur à inscrire un but dans six phases finales de Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Un exploit que Lionel Messi n'a pas (encore ?) réussi, lui qui n'avait pas trouvé le chemin des filets lors de l'édition 2010. Magnifique, en tout cas, de voir ces deux légendes continuer à se tirer la bourre aux côtés de la nouvelle génération.

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

La statue de Cristiano Ronaldo est-elle en passe d'être déboulonnée ? Selon le sondage d'un important quotidien sportif portugais, une majorité de supporters ne veulent pas qu'il soit dans le onze contre l'Ouzbékistan. (Lire la suite)

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Loïc Woos

Cristian Romero ne jouera pas contre la Jordanie

Touché au genou, Cristian Romero a cédé sa place à Nicolás Otamendi peu avant l’heure de jeu lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0). Le défenseur central a ressenti une douleur similaire à celle qui lui avait fait manquer deux mois de compétition, en fin de saison, après un duel avec l’attaquant néerlandais de Sunderland Brian Brobbey.

"Il ne jouera pas dans les prochains jours et sera mis au repos", rapporte le journaliste argentin Gastón Edul, qui annonce déjà le forfait du joueur de Tottenham pour le troisième match de poule de l’Albiceleste, face à la Jordanie. Le vice-capitaine, derrière Lionel Messi, devrait toutefois faire son retour dans le groupe pour la phase à élimination directe.

Loïc Woos

Blessure pour le gardien du Sénégal, Edouard Mendy

Le Sénégal devra assurer sa troisième place du groupe I de cette Coupe du monde 2026 lors de la dernière journée face à l’Irak après sa défaite contre la Norvège, cette nuit (3-2). Une rencontre que n’a pas terminée le portier des Lions de la Teranga, Édouard Mendy.

Le dernier rempart aux 59 sélections, qui évolue dans le club saoudien d’Al-Ahli, a en effet cédé sa place à Mory Diaw à l’heure de jeu. Une déchirure ligamentaire ou du cartilage est suspectée pour le gardien de 34 ans, qui pourrait donc manquer le reste de la Coupe du monde.

Loïc Woos

La célébration "viking" des Norvégiens

La Norvège a assuré sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire spectaculaire face au Sénégal (3-2), grâce au but de Marcus Pedersen avant le repos et au doublé d'Erling Haaland en seconde période.

Les Norvégiens joueront la première place du groupe lors de la dernière journée contre l'Équipe de France, mais ont d'ores et déjà réussi leur premier tour de ce Mondial. Ils ont célébré cela en mode "viking", leur mot d'ordre depuis le début de la Coupe du monde, avec le capitaine Martin Ødegaard en chef d'orchestre. Les images que l'on aime voir.

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Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
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