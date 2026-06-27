Réaction "Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte

Florent Malice
Florent Malice depuis le BC Place de Vancouver
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"Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte
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Rudi Garcia savourait la large victoire de la Belgique contre la Nouvelle-Zélande. Et il en a profité pour régler quelques comptes.

Après sa traditionnelle analyse d'après-match, forcément très positive vu la large victoire des Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande, Rudi Garcia s'est laissé aller à une sortie un peu plus émotionnelle. Le sélectionneur n'a en effet pas apprécié les critiques des dernières semaines à l'encontre des vétérans de la génération dorée. 

"Mes leaders ont été très critiqués ces derniers jours. Certains les ont traités de has-been, et je trouve ça moche", lance Garcia. "Ils ont démontré ce soir sur le terrain que ce sont des immenses joueurs et certainement pas des "has-been". Je rêve qu'ils sortent par la grande porte".

Rudi Garcia répond aux critiques 

Le Français ne va pas pointer du doigt un média en particulier, et affirme d'ailleurs qu'il n'a pas lu lui-même ces critiques. "Je ne les ai pas lues mais on me les a rapportées de France. Je n'ai pas apprécié qu'on les traite de has-been parce que quand on a des joueurs de cette qualité-là, on les encourage", insiste Rudi Garcia. "Voilà, ce soir, ce qu'ont réalisé les "has-been de la Belgique

Un autre joueur très critiqué a répondu au mieux depuis deux matchs : Leandro Trossard. "Je sais qu'il n'est pas très apprécié en équipe nationale. Mais il est le meilleur Diable Rouge du tournoi", estime Garcia. "Je lui avais demandé d'être plus décisif et de tenter plus sa chance au but, car il sait le faire. Il a réussi à le prouver".

Lire aussi… Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"
On espère désormais que l'abcès est crevé et que les Diables Rouges pourront bel et bien confirmer, dès les 16e de finale, que leur tournoi est lancé. Et que ce qualificatif de "has-been" était en effet totalement déplacé...

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