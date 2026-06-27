Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

Scott Crabbé, journaliste football
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Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière
Photo: photonews
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Pendant que la reprise sonne un peu partout en Belgique, les joueurs sans club doivent se débrouiller par eux-mêmes. En France, l'UNFP Football Club accueille les joueurs libres, avec plusieurs anciens noms connus en Belgique.

Jusqu'en 2024, le Free Pro Players FC offrait un accompagnement digne de ce nom aux joueurs sans contrat. Mais l'initiative, qui a permis à des joueurs de la trempe de Nill De Pauw, Derrick Tshimanga, Jelle Van Damme, Damien Marcq, Geoffrey Mujangi-Bia, Renato Neto et tant d'autres de se maintenir en forme et de rebondir dans un nouveau club, a dû s'arrêter, faute de financement.

En France, l'UNFP Football Club sert d'équivalent et vient de présenter son effectif de 26 joueurs pour la saison à venir. En défense, on retrouve notamment Fabrice N'Sakala. L'ancien arrière gauche d'Anderlecht est désormais âgé de 35 ans et n'a pas été renouvelé par le FC Annecy.

Objectif : retrouver un club

Même topo pour Florentin Pogba, lui aussi âgé de 35 ans. L'été dernier, le frère de Paul Pogba avait quitté Virton pour le Stade Poitevin, en National 1, la quatrième division française, où son contrat a là aussi pris fin.

Plus haut dans le jeu, l'UNFP Football Club s'appuyera dans ses divers matchs amicaux sur Vincent Koziello. A son départ d'Ostende, l'ancien grand espoir de Nice a surpris en se recasant au Népal, il souffre toujours d'une rupture du tendon d'achille.

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