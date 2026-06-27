Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

Ancien adjoint d'Ivan Leko au Club de Bruges, Jonathan Alves a retrouvé de l'embauche dans le costume d'entraîneur principal du côté de Dender, relégué en Challenger Pro League. Et ce n'est pas la première fois que le club recrute un T1 dans le staff du Club de Bruges.

Il y a un peu moins de deux semaines, le Club de Bruges annonçait le départ de deux des adjoints d'Ivan Leko. Depuis, le champion de Belgique lui en a retrouvé en la personne de Kevin Van Dessel, qui occupait le poste d'entraîneur principal à Roda JC, pensionnaire de division 2 néerlandaise.

C'est un peu le chemin inverse que va effectuer l'un des deux anciens assistants de Leko, Jonathan Alves. Si Nicolas Still a préféré rejoindre son frère Will à Auxerre, qui évolue en Ligue 1, le Franco-Portugais n'avait pas directement précisé son avenir, mais avait évoqué un joli défi pour lequel nous avions déjà une idée voici quelques jours.

Et pour cause, l'homme de 43 ans va donc bien enfiler pour la première fois le costume d'entraîneur principal du côté de Dender, comme le club vient de l'annoncer dans un communiqué. Le récent relégué se cherchait un nouveau coach depuis le renvoi de Yannick Ferrera qui n'était pas parvenu à maintenir le club au sein de la plus haute division du football belge.

Le précédent Milkon

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Dender pense à un assistant du staff du Club Brugeois pour lui proposer un rôle de T1. Après le départ de Vincent Euvrard au Standard, au début de la saison écoulée, le club de Flandre-Orientale avait débauché Hayk Milkon, alors adjoint de Nicky Hayen au Jan Breydel Stadion.

Une belle opportunité pour le Belgo-Arménien de 32 ans, mais qui a vite tourné court après 23 matchs et un bilan de 5 victoires, 6 partages et 12 défaites.





Une bonne expérience dans des staffs belges et français

Cela n'a manifestement pas dissuadé Dender de retenter le coup cette fois avec Jonathan Alves qui, contrairement à Milkon, présente une expérience un peu plus importante. Rien qu'en Belgique, il a fait partie des staffs d'Anderlecht, du RWDM, de Zulte Waregem et du Club de Bruges.

Avant cela, il avait été dans l'encadrement de Lens, Toulouse, ainsi que de clubs portugais comme Arouca, Penafiel et l'União Madeira. Il a aussi connu une expérience en Iran, au FC Nassaji Mazandaran.

Reste à voir si comme Vitor Bruno à Anderlecht, l'éternel adjoint ne sera pas à l'étroit dans son nouveau costume. Mais il faut aussi savoir accorder sa chance à ce genre de profil.