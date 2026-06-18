L'un des adjoints d'Ivan Leko ayant quitté Bruges pourrait rebondir en D1A

Jonathan Alves, qui quittera cet été son poste d’adjoint au Club Bruges, est tout proche de relever son premier grand défi comme entraîneur principal. Il devrait rejoindre le FCV Dender.

Le FCV Dender semble toucher au but dans sa recherche d’un nouvel entraîneur principal. Jonathan Alves serait le grand favori pour succéder à Yannick Ferrera et serait proche d’un accord avec le club flandrien, selon Het Belang van Limburg.

Pour le Portugais de 43 ans, ce serait le premier grand défi comme T1 dans le football professionnel belge. Après la relégation, Dender a dû repartir à la recherche d’un nouvel entraîneur principal. Ferrera aurait prolongé l’aventure en cas de maintien, mais la descente a mis un terme à la collaboration.

Un parcours impressionnant comme adjoint

Ces dernières années, Jonathan Alves s’est forgé une solide réputation en Belgique, même si c’est surtout dans l’ombre. Le Portugais né en France a d’abord travaillé au RWDM, où il a collaboré avec l’actuel directeur sportif de Dender Julien Gorius.

Il est ensuite passé par Zulte Waregem, puis Anderlecht. La saison dernière, il faisait partie du staff technique du Club de Bruges sous Ivan Leko. Au fil de sa carrière, il a travaillé aux côtés d’entraîneurs comme Vincent Euvrard, Besnik Hasi et Leko, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience précieuse au plus haut niveau.

Une première expérience comme entraîneur principal



Alves n’est pas totalement novice dans un rôle de T1. À l’automne 2024, il a dirigé la sélection belge U19 durant sept matches. À Dender, l’objectif est de construire un projet stable après une saison mouvementée. Le club a connu trois entraîneurs en peu de temps et souhaite désormais miser sur la continuité avec Alves.