Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le mercato pourrait réserver un nouveau gros feuilleton en Belgique. Noah Adedeji-Sternberg souhaite quitter le KRC Genk pour rejoindre le Club de Bruges, mais il n'y a aucun accord entre les deux clubs (pour le moment).

Loïc Woos

Adedeji-Sternberg écarté du groupe pour la reprise

La saga Adedeji-Sternberg est bien lancée. Nos confrères de Het Laatste Nieuws apprennent ce dimanche que le jeune joueur pisté par le Club de Bruges commencera sa préparation par des séances individuelles, lui qui est en instance de transfert.

Le jeune ailier ne s'entraînera donc pas avec le reste du groupe, au même titre que Hendrik Van Crombrugge, Ken Nkuba et Mujaid Sadick. Nicky Hayen ne veut entamer sa pré-saison qu'avec des joueurs qui seront susceptibles de l’aider et d’être alignés la saison prochaine. Cela ne devrait donc pas être le cas de ces trois hommes, tandis que Bruges négocie toujours pour Adedeji-Sternberg.

Le mercato pourrait réserver un nouveau gros feuilleton en Belgique. Noah Adedeji-Sternberg souhaite quitter le KRC Genk pour rejoindre le Club de Bruges, mais il n'y a aucun accord entre les deux clubs (pour le moment).

Noah Adedeji-Sternberg veut rejoindre le Club de Bruges. Selon Het Laatste Nieuws, l'ailier de Genk a fait connaître son choix à sa direction. Son agent a informé ce vendredi Dimitri de Condé que son client souhaitait poursuivre sa carrière avec les Blauw en Zwart. Un coup dur pour Genk qui perd la main sur l'un de ses plus grands talents.

Le Club de Bruges a négocié dans le dos du KRC Genk

Ce choix ne plaît évidemment pas à Genk. Les Limbourgeois voulaient prolonger Adedeji-Sternberg, malgré un contrat valable jusqu'en 2028. Ils ne s'attendaient pas à ce que le joueur souhaite quitter le club.

Pas d'accord pour le moment

La volonté du joueur ne suffit pas à débloquer la situation. Pour l'instant, le Club de Bruges n'a pas approché Genk. Les deux clubs n'ont pas encore commencé à discuter d'un éventuel transfert.

Rendez-vous lundi prochain pour les tests médicaux

Comme le rapporte le journal, lundi prochain, les joueurs de Genk sont attendus pour les traditionnels tests médicaux de reprise. Adedeji-Sternberg est attendu, même si personne ne sait s'il sera présent ou pas. S'il décide de sécher ce rendez-vous, la rupture sera totale et le joueur s'exposera à de lourdes sanctions financières de la part de son club.

Une valeur marchande prometteuse pour le joueur de 21 ans

Le natif d'Anvers est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de son club. International belge U21 et estimé à quatre millions d'euros selon le site Transfermarkt, il est lié au KRC Genk jusqu'en juin 2028. L'été s'annonce très long et particulièrement tendu entre les différentes parties si Bruges ne bouge pas rapidement. Cette saison, il a disputé 37 matchs pour un but et trois passes décisives.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Noah Adedeji-Sternberg

Plus de news

Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ordonez - Adedeji-Sternberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ordonez - Adedeji-Sternberg

19:00
Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

19:00
Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

19:30
90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

18:00
1
LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

17:30
Le Barça continue son forcing pour le plus grand talent du FC Bruges

Le Barça continue son forcing pour le plus grand talent du FC Bruges

16:00
Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde

Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde

16:30
Nouveau club pour l'ancien du Standard et de Malines, Joachim Van Damme

Nouveau club pour l'ancien du Standard et de Malines, Joachim Van Damme

14:30
"La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal

"La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal

15:10
1
Nouveau match amical pour Anderlecht... qui remplace une autre équipe de D1A

Nouveau match amical pour Anderlecht... qui remplace une autre équipe de D1A

14:00
L'Union peut faire monter les offres : l'intérêt augmente pour Anan Khalaili

L'Union peut faire monter les offres : l'intérêt augmente pour Anan Khalaili

13:30
Un revenant pour épauler le duo De Mil - Cornelis à Gand

Un revenant pour épauler le duo De Mil - Cornelis à Gand

13:00
Le petit pactole déjà empoché par l'Union belge grâce à la qualification des Diables à la Coupe du monde

Le petit pactole déjà empoché par l'Union belge grâce à la qualification des Diables à la Coupe du monde

12:30
Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ? Avis

Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ?

12:00
Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

11:30
3
L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

10:40
C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

08:00
Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

10:00
La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

09:30
1
Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

08:30
Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

07:40
"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

07:20
4
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

07:00
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

06:36
Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

22:45
Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner Avis

Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner

05:00
Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

22:30
🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

21:40
La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

03:32
La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

21:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

20:00
Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

21:00
1
Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

20:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

20:00
LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

27/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved