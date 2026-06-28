Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

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Le mercato pourrait réserver un nouveau gros feuilleton en Belgique. Noah Adedeji-Sternberg souhaite quitter le KRC Genk pour rejoindre le Club de Bruges, mais il n'y a aucun accord entre les deux clubs (pour le moment).