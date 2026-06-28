La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

Le match entre la République Démocratique du Congo et l'Ouzbékistan était crucial pour les Diables Rouges. Suite au résultat de la Croatie, les scénarios s'étaient précisés : une victoire des Léopards signifiait que nous jouions le Sénégal en 16e de finale.

Il ne faudra pas attendre le match entre l'Algérie et l'Autriche, qui a lieu plus tard dans la nuit (heure belge), pour être fixé sur l'adversaire qui attend la Belgique mercredi en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Au début de cette ultime journée de poules, 4 adversaires potentiels étaient encore possibles.

La Corée du Sud était le plus improbable, et ne se qualifiera même pas en tant que meilleur troisième. Mais si la République Démocratique du Congo ne battait pas l'Ouzbékistan dans la nuit de samedi (coup d'envoi à 2h30 heure belge), elle aurait été éliminée et, par un glissement d'adversaires potentiels assez compliqué, cela signifiait... que la Belgique n'affrontait pas le Sénégal.

Deux adversaires auraient alors encore été possibles : l'Algérie ou l'Autriche, selon qui finissait 3e du groupe J. Mais si les Léopards se sont faits très peur face à l'Ouzbékistan, ils ont fini par faire le job.

Noah Sadiki nous joue un mauvais tour

Après deux matchs, nous nous interrogions : pourquoi Sadiki n'était-il pas titulaire dans l'entrejeu de la RDC ? Sébastien Desabre a finalement entendu raison et alignait l'ex-Unioniste d'emblée pour ce match décisif... mais cela commençait mal pour le Congo (et donc bien pour les Diables) : dès la 10e minute, Eldor Shomurodov inscrit une merveille de balle piquée pour faire 0-1.

La RDC a absolument besoin d'une réaction, et elle pense avoir inscrit un but encore plus beau pour se remettre dans le match... mais la VAR annule l'effort sensationnel de Nathanaël Mbuku qui avait tout fait presque tout seul et ponctué son action d'une superbe frappe. Il avait commis une faute au début de la phase.

Les Léopards sont donc dos au mur en seconde période, et vont finir par trouver la faille sur un penalty que Yohann Wissa transforme calmement (68e). Très vite, Fiston Mayele est opportuniste sur une frappe déviée pour mettre la RDC aux commandes, avant que Wissa s'offre un doublé d'un tir bien placé dans les arrêts de jeu et scelle la qualification congolaise (90e+1).

Une qualification qui envoie donc la RDC en 16e de finale contre l'Angleterre... et le Sénégal face à la Belgique. Pas un cadeau de devoir défier les champions d'Afrique "officieux" (la CAN ayant offert le titre au Maroc sur une décision toujours contestée), qui étaient versés dans un groupe très compliqué et sont probablement l'un des troisièmes de groupe les plus solides de ce tournoi.