L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

L'une des premières grosses ventes de l'été en Jupiler Pro League est presque conclue. Nacho Ferri va quitter Westerlo pour Feyenoord.

Auteur d'une grosse saison avec le KVC Westerlo, Nacho Ferri (21 ans) était très convoité et le club campinois se doutait bien qu'un transfert estival était dans les tuyaux. Ca se confirmait depuis plusieurs jours, et notamment depuis l'arrivée de l'ex-directeur sportif du Club de Bruges, Dévy Rigaux, à Feyenoord.

C'est en effet vers le club de Rotterdam que se dirige Nacho Ferri. L'attaquant espagnol va rejoindre Feyenoord, annonce le Algemeen Dagblad - pour un montant encore plus élevé que les 6 millions d'euros initialement évoqués.

Nacho Ferri rapportera près de 9 millions d'euros

En effet, Feyenoord devrait mettre pas moins de 9 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant espagnol, qui remplacera a priori le Japonais Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) dont le départ est également attendu.

Ferri ne sera resté qu'un an en Jupiler Pro League. Il était arrivé l'été dernier en provenance de l'Eintracht Francfort, Westerlo dépensant 1,5 million d'euros pour ses services. Durant sa seule saison en D1A, Nacho Ferri aura donc inscrit 11 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues.



L'Espagnol va rejoindre, au tableau des ventes records de Westerlo, quelques autres attaquants : Lyle Foster avait été vendu 11 millions d'euros à Burnley, Lucas Stassin 10 millions d'euros à Saint-Etienne et Matija Frigan 9 millions à Parme.