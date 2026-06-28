L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !
Photo: © photonews
Deviens fan de Westerlo! 424

L'une des premières grosses ventes de l'été en Jupiler Pro League est presque conclue. Nacho Ferri va quitter Westerlo pour Feyenoord.

Auteur d'une grosse saison avec le KVC Westerlo, Nacho Ferri (21 ans) était très convoité et le club campinois se doutait bien qu'un transfert estival était dans les tuyaux. Ca se confirmait depuis plusieurs jours, et notamment depuis l'arrivée de l'ex-directeur sportif du Club de Bruges, Dévy Rigaux, à Feyenoord.

C'est en effet vers le club de Rotterdam que se dirige Nacho Ferri. L'attaquant espagnol va rejoindre Feyenoord, annonce le Algemeen Dagblad - pour un montant encore plus élevé que les 6 millions d'euros initialement évoqués.

Nacho Ferri rapportera près de 9 millions d'euros

En effet, Feyenoord devrait mettre pas moins de 9 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant espagnol, qui remplacera a priori le Japonais Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) dont le départ est également attendu. 

Ferri ne sera resté qu'un an en Jupiler Pro League. Il était arrivé l'été dernier en provenance de l'Eintracht Francfort, Westerlo dépensant 1,5 million d'euros pour ses services. Durant sa seule saison en D1A, Nacho Ferri aura donc inscrit 11 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. 


L'Espagnol va rejoindre, au tableau des ventes records de Westerlo, quelques autres attaquants : Lyle Foster avait été vendu 11 millions d'euros à Burnley, Lucas Stassin 10 millions d'euros à Saint-Etienne et Matija Frigan 9 millions à Parme. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
Nacho Ferri

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Ferri Julià

10:40
Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

11:30
Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

10:00
La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

09:30
LIVE Coupe du monde 28/6 : un sélectionneur démissionne après l'élimination de son équipe

LIVE Coupe du monde 28/6 : un sélectionneur démissionne après l'élimination de son équipe

09:01
C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

08:00
Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

Son travail de plus en plus reconnu : Arsenal négocie pour faire venir un dirigeant belge

08:30
Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

Il y a déjà de belles affiches : voici le tableau complet des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026

07:40
"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

07:20
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

07:00
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

06:36
Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

Christian Burgess déjà capitaine de La Gantoise, le RFC Liège en plante sept

22:45
Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner Avis

Rudi Garcia a fait tapis en protégeant ses cadres... mais il a tout à gagner

05:00
Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

22:30
🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

21:40
La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

La RDC nous joue un sale tour : on connaît l'adversaire des Diables mercredi, et ce n'est pas un cadeau !

03:32
La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

20:00
Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

21:00
1
Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

20:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

20:00
LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

19:24
Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

18:30
Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

18:00
"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

17:30
1
Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

17:00
C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

16:30
"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

16:00
Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

15:30
Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

15:00
Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

14:30
C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

13:50
Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

13:30
Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

13:00
Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ? Analyse

Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ?

12:30
Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

12:01

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved