En attendant le départ de Kjell Scherpen, l'Union s'offre un quatrième gardien

Passé par Saint-Trond, le Jong Genk, Thes Sport et Dessel Sport, Keo Boets rejoint l'Union Saint-Gilloise en qualité de quatrième gardien. Il ne sera donc pas le remplaçant attitré de Kjell Scherpen, en partance pour la Premier League.

Qui sera le gardien titulaire de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr avec le départ probable du Néerlandais Kjell Scherpen, annoncé avec insistance du côté d’Ipswich Town, promu en Premier League, qui débourserait jusqu'à huit millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le vice-champion de Belgique voudrait s'offrir un remplaçant et ciblerait notamment Jonas Kersken, qui était le numéro 1 incontesté de l’Arminia Bielefeld la saison dernière. Cela signifie que Vic Chambaere (23 ans), deuxième gardien au Parc Duden, devrait conserver ce rôle.

Ensuite vient le tout jeune Belgo-Géorgien Giorgi Kavlashvili (19 ans), qui occupera le rôle de troisième gardien. Il était arrivé en provenance du centre de formation de Westerlo en 2024 après être passé pendant sept ans par l'académie du Royal Antwerp. Et l'équipe des gardiens de l'Union sera complétée par Keo Boets, a appris le club bruxellois dans un communiqué publié ce jeudi.

L'Union renforce son effectif avec un quatrième gardien

"Âgé de 22 ans, il a signé un contrat d'un an avec l'Union Saint-Gilloise. Le jeune gardien, qui a évolué auparavant au STVV et à Genk, rejoint l'Union pour renforcer son effectif de gardiens, qui compte désormais à nouveau quatre portiers." Quatre portiers, en attendant donc le départ plus que probable de Kjell Scherpen, qui sera remplacé.

Le jeune Keo Boets a livré ses premières impressions dans le communiqué publié par le club. "C’est une opportunité unique pour moi. Je suis ravi de retrouver le football professionnel, et qui plus est, l’une des meilleures équipes de Belgique. Mon rôle au sein de l’effectif est clair et je me sens déjà très à l’aise dans le groupe. Pouvoir m’entraîner à ce niveau est une expérience d’apprentissage incroyable."



