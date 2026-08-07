La saga de l'été est terminée : Christos Tzolis peut souffler

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La saga de l'été est terminée : Christos Tzolis peut souffler
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La saga entourant Vinicius Jr, annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat au Real Madrid, est terminée. Cité avec insistance à Arsenal, le Brésilien va finalement rester en Espagne. Il a signé un contrat amélioré jusqu'en 2032.

Tout ça pour ça ! En fin de contrat en juin 2027, Vinicius Jr mettait la pression sur le Real Madrid et était cité avec insistance du côté d'Arsenal. Les Gunners, de leur côté, étaient très intéressés à l'idée de frapper un très, très grand coup sur le marché et de réaliser ce qui aurait probablement été LE transfert de l'été. Mais il n'en sera rien.

Vinicius Jr a en effet officiellement prolongé son contrat au Real Madrid jusqu'en 2032. Le club espagnol a annoncé la nouvelle ce jeudi, se réjouissant que "l'un des joueurs les plus importants d'une des périodes les plus réussies de [leur] histoire" ait finalement décidé de rester au bercail. 

Vinicius Jr n'ira pas concurrencer Christos Tzolis 

Les négociations auront été rudes entre les deux parties. Les demandes de Vinicius Jr étaient, selon la presse espagnole, particulièrement élevées - on parle de 30 millions d'euros annuels nets, soit un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé. Le quotidien AS précise que le Real Madrid n'a pas été jusqu'à offrir ce montant au Brésilien, mais a revu son offre à la hausse pour convaincre le joueur. 

Arsenal, de son côté, était prêt à faire exploser tous ses records, à mettre 150 millions d'euros sur la table et un salaire proche de ce que demandait Vinicius Jr afin de réaliser le plus gros transfert de son histoire. Il n'en sera finalement rien : le Real Madrid a fait de sa prolongation un véritable cheval de bataille.

José Mourinho, le nouvel entraîneur des Merengue, aurait également joué un grand rôle dans cette décision de Vinicius Jr de se lier à long terme à Madrid. Le Portugais disposera donc d'une véritable armada offensive avec la signature officialisée cette semaine de Yan Diomandé, transféré pour 140 millions d'euros

Du côté d'Arsenal, c'est l'ancien de Bruges Christos Tzolis qui peut souffler. Arrivé cet été contre 40 millions d'euros, il aurait pu voir un sacré concurrent arriver à l'Emirates, même s'il affirmait ne pas s'en soucier... 

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