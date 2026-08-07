Mohamed Koné ou Martin Delavallée ? Mario Kohnen a fait son choix au Sporting Charleroi

Mario Kohnen a tranché : Mohamed Koné sera le gardien titulaire de Charleroi pour la réception de Louvain, et donc celui du début de saison. Suspendu suite aux incidents survenus à Sclessin la saison dernière, l'Ivoirien de 24 ans sera toutefois déjà absent à Lommel le week-end prochain.

Branle-bas de combat dans tous les clubs de Jupiler Pro League avant la reprise du championnat ce week-end. L'heure est aux derniers préparatifs, aux derniers ajustements tactiques, aux derniers choix.

Choisir entre les jeunes qui resteront dans le noyau A après la préparation et ceux qui retourneront à l'échelon inférieur, par exemple. Choisir aussi son gardien titulaire, si ce n'est pas encore fait.

Un dilemme notamment d'actualité au Sporting Charleroi, où Mario Kohnen n'avait pas encore pleinement tranché entre Mohamed Koné et Martin Delavallée après avoir alterné le temps de jeu pendant la préparation.

Mohamed Koné titulaire à Charleroi... mais déjà absent la semaine prochaine

Ce serait désormais chose faite, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure. En effet, ce serait Mohamed Koné qui aurait obtenu les faveurs de son entraîneur et qui serait titulaire pour le premier match de la saison, ce dimanche à 16h00 au Mambourg, contre Louvain.

C'est déjà l'Ivoirien qui avait pris place entre les perches en fin de saison dernière, lui qui avait remplacé un Martin Delavallée qui avait soufflé le chaud et le froid, mais qui avait surtout commis plusieurs erreurs ayant coûté cher aux Zèbres, qui étaient à ce moment-là pourtant dans une période d'euphorie après avoir éliminé le Club de Bruges de la Coupe de Belgique.



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Mohamed Koné ne pourra cependant pas enchaîner, puisqu'il sera suspendu pour le déplacement à Lommel lors de la deuxième journée suite aux incidents ayant eu lieu après Standard - Charleroi lors de la dernière journée de la saison dernière. Le gardien de 24 ans a finalement écopé d'un match ferme de suspension et de deux autres avec sursis, au même titre que ses coéquipiers Cheick Keita et Aurélien Scheidler.