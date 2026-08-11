🎥 Accueilli comme une star : Omar Artan est arrivé à Salzbourg pour arbitrer la Supercoupe d’Europe

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Accueilli comme une star : Omar Artan est arrivé à Salzbourg pour arbitrer la Supercoupe d’Europe
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C'était le scandale de ce début de Coupe du Monde : Omar Artan, élu meilleur arbitre d'Afrique en 2025, s'est vu refuser l'accès au territoire des USA. L'UEFA lui avait ensuite tendu la main ; désormais, c'est la FIFA qui va faire un geste symbolique.

Nicolas Baccus

Omar Artan est arrivé à Salzbourg pour arbitrer la Supercoupe d’Europe

Omar Artan, qui devait officier lors de la Coupe du monde 2026 mais qui n’a finalement pas pu y participer après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire américain, est arrivé à Salzbourg pour arbitrer la Supercoupe d’Europe, qui se tiendra ce mercredi à 21h00 entre le PSG et Aston Villa. 

L’UEFA a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux de l’arrivée de l’arbitre à l’aéroport de Salzbourg, ville où se tiendra la rencontre. Il a été filmé en train de prendre des photos avec des fans. L’instance européenne a choisi de tendre la main à l’arbitre somalien après le scandale survenu avant le début du Mondial 2026.

C'était le scandale de ce début de Coupe du Monde : Omar Artan, élu meilleur arbitre d'Afrique en 2025, s'est vu refuser l'accès au territoire des USA. L'UEFA lui avait ensuite tendu la main ; désormais, c'est la FIFA qui va faire un geste symbolique.

Sur la longue liste des polémiques émaillant ce début de Coupe du Monde, il y en a une, surtout, qui a fait scandale. Omar Ahmed Artan, arbitre somalien élu meilleur arbitre du continent africain en 2025 par la CAF, qui avait dirigé la finale de la Ligue des Champions africain, s'est vu refuser l'accès au territoire des Etats-Unis.

On le sait, les USA ont mis en place des restrictions assez strictes d'accès à leur territoire pour certaines nationalités sous l'administration Trump, et la Somalie fait partie des pays concernés. Le gouvernement américain a justifié sa décision en raison de liens supposés d'Artan avec l'organisation terroriste somalienne Al-Shabaab. 

Omar Artan sera payé normalement par la FIFA 

Omar Artan a donc dû rentrer au pays, et dans la foulée, l'UEFA lui avait tendu la main. L'arbitre somalien a en effet été invité à diriger cet été l'un des matchs les plus prestigieux d'Europe : la Supercoupe, entre le PSG (vainqueur de la Ligue des Champions) et Aston Villa (vainqueur de l'Europa League).

La FIFA, de son côté, était restée particulièrement discrète suite à cette décision du gouvernement américain. Gianni Infantino avait regretté la situation mais rappelé que la FIFA ne contrôlait pas tout et que les pays organisateurs restaient ultimes décisionnaires ; une semi-vérité, puisque chaque pays hôte signe des accords afin d'assurer à toutes les nations et officiels concernés l'accès à leur territoire.

Désormais, la fédération internationale de football a fait savoir qu'elle allait faire un geste en faveur d'Omar Artan. C'est en tout cas ce qu'affirme la BBC : l'arbitre somalien va recevoir l'intégralité de sa prime de participation, comme les autres arbitres. Une aumône, peut-être, mais qui pourrait mettre du baume au coeurn d'Omar Artan, dont l'histoire a ému le monde entier.

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