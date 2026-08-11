🎥 Accueilli comme une star : Omar Artan est arrivé à Salzbourg pour arbitrer la Supercoupe d’Europe

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C'était le scandale de ce début de Coupe du Monde : Omar Artan, élu meilleur arbitre d'Afrique en 2025, s'est vu refuser l'accès au territoire des USA. L'UEFA lui avait ensuite tendu la main ; désormais, c'est la FIFA qui va faire un geste symbolique.