Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still

En début de seconde période, Mustapha Isah mettait la RAAL sur orbite au Lotto Park. Le Nigérian était finalement déçu au coup de sifflet final, mais il a déjà montré qu'il serait un atout majeur des Loups cette saison.

Avant l'heure de jeu, la RAAL réalisait le hold-up parfait en ouvrant le score sur la pelouse d'Anderlecht, des pieds de Mustapha Isah, recrue phare des Louviérois, qui sont allés le chercher à Kristiansund, au Danemark, pour 1,8 M€, réalisant par la même occasion la vente la plus importante de l'histoire du club danois.

L'attaquant nigérian de 22 ans a exprimé sa déception à notre micro, après la rencontre et le but décisif d'Adriano Bertaccini dans les dernières minutes. "Je suis déçu, mais c'est comme ça, c'est le football. On est venus avec la confiance de prendre les trois points, ça ne s'est pas fait, mais on va pousser pour les prendre dès le prochain match."

Mustapha Isah, premier buteur de la saison des Loups

Dominée dans le jeu, La Louvière aurait pourtant déjà pu faire mal en première période en négociant mieux ses situations de contre-attaque. Mustapha Isah, par exemple, aurait pu trouver l'une ou l'autre fois Elias Filet, autre recrue offensive des Loups, qui était démarqué.

"C'est comme ça qu'on apprend, en faisant des erreurs. Il faut oublier ça. Mon but ? Je suis très heureux de rendre les fans heureux, mais le plus important était de prendre la victoire et on n'a pas su le faire."

La même RAAL que la saison dernière ?

Solide défensivement, la RAAL a montré qu'elle ne serait une nouvelle fois pas facile à passer cette saison, et qu'elle avait en son sein un attaquant capable de faire la différence avec très peu d'espace seulement.





"On a vu ce que le coach voulait faire, je n'ai rien à dire là-dessus. De mon côté, c'est mon style de prendre le dos de la défense souvent, c'est ce que le coach me demande. Espérons que je puisse y arriver souvent cette saison", a conclu Mustapha Isah.