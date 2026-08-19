Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

Jesse Bisiwu a rejoint le FC Barcelone depuis le Club de Bruges cet été contre 10 millions d'euros. Le grand talent belge a directement intégré l'équipe A des Blauw & Zwart, mais un club espère tout de même l'accueillir en prêt cette saison.

L'objectif de Jesse Bisiwu (18 ans) cette saison est clair : faire ses armes au FC Barcelone, où il a signé contre une dizaine de millions d'euros, et obtenir du temps de jeu avec l'équipe A. En préparation, l'ailier belge a déjà marqué les esprits en inscrivant un doublé lors de la belle victoire du Barça contre le FC Bâle.

Mais magré ces débuts très réussis, rien ne dit que Jesse Bisiwu aura beaucoup de temps de jeu cette saison... et un club espère en profiter. Selon les informations du média grec Gazzetta, l'Olympiakos aimerait en effet accueillir le jeune talent du FC Barcelone en prêt cette saison.

Un prêt de Jesse Bisiwu n'est pas au programme

Le club du Pirée s'apprête en effet à perdre son ailier Gelson Martins, qui devrait rejoindre le FK Krasnodark, en D1 russe. Et l'Olympiakos aurait identifié en Jesse Bisiwu le successeur idéal du Portugais, passé par l'Atlético Madrid et l'AS Monaco et qui évolue en Grèce depuis 2024.

Le deal prendrait naturellement la forme d'un prêt sans option d'achat afin de permettre à Jesse Bisiwu d'obtenir un maximum de temps de jeu la saison prochaine, dans un club qui disputera l'Europa League en 2026-2027. Mais aucun accord n'aurait pour l'instant été trouvé entre les clubs, précise le média grec.

Lire aussi… Mark Van Bommel doit-il l'appeler dès septembre ? Une sensation belge est convoitée par une autre fédération›

Un prêt de Jesse Bisiwu serait assez étonnant au vu de ses débuts très réussis avec le FC Barcelone, et alors que Hansi Flick comptait sur lui cette saison au sein de son effectif. La Liga a repris cette semaine, mais le FC Barcelone ne jouera que le week-end prochain, en déplacement du côté d'Elche. La présence ou non de Jesse Bisiwu dans le groupe catalan pour cette reprise sera déjà un signe...