🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque
Photo: © photonews
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Avant la reprise de la Premier League, Eden Hazard est revenu à Chelsea et s'est filmé entrant incognito dans le fan-shop pour acheter l'équipement de la nouvelle saison. La légende des Blues et des Diables Rouges a été reconnue par quelques supporters, mais visiblement pas tous.

Quelques semaines après la Belgique, le championnat reprend petit à petit ses droits dans les différents pays européens. La Premier League, par exemple, reprendra dès ce vendredi par une affiche entre Arsenal, le champion en titre, et Coventry.

Un moment choisi par Eden Hazard pour faire une petite visite surprise à Stamford Bridge, stade où il a porté les couleurs de Chelsea entre 2012 et 2019, jusqu'à devenir l'une des plus grandes légendes de l'histoire du club et de la Premier League.

L'ancien Diable Rouge a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit entrer dans le "fan-shop" de Chelsea pour acheter le nouveau maillot des Blues pour ses cinq enfants et pour lui-même. Floqué "Hazard 10", évidemment. "Sauf si les enfants veulent Cole Palmer 10", a-t-il ironisé.

Eden Hazard de retour incognito au fan-shop de Chelsea

Arrivé incognito, capuche sur la tête, Eden Hazard a été reconnu par quelques supporters qui lui ont discrètement demandé une photo, ainsi que par le caissier du fan-shop, lui disant directement qu'il pouvait enlever son capuchon parce qu'il l'avait reconnu.

Toujours aussi blagueur, l'ancien capitaine des Diables Rouges n'a pas hésité à demander une "réduction pour les légendes", s'amusant même sur un éventuel 50 %, voire 75 % de réduction. "Même John Terry n'a pas une telle réduction", s'est amusé le caissier. "Oui, mais John Terry est vieux", a répondu Eden Hazard. Le Brainois n'a pas changé, lui qui a conclu sa vidéo d'un "Come on Chelsea" en quittant le fan-shop.

Dixièmes de la Premier League la saison dernière et battus par Manchester City en finale de la FA Cup, les Blues ne font pas partie des neuf équipes anglaises qualifiées pour une Coupe d'Europe cette saison. Il faudra donc faire beaucoup mieux lors de cette cuvée 2026-2027, et cela passera par une victoire à Fulham lors de la première journée, lundi soir.

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