Sans jouer, Mike Penders a réalisé la belle opération à Chelsea, contre qui Timothy Castagne a été décisif

Chelsea a remporté son premier match de championnat de la saison sur la pelouse de Fulham (2-3), ce lundi soir, malgré une très bonne prestation de Timothy Castagne, auteur d'un assist et demi en comptant le deuxième but des Cottagers. De son côté, Robert Sanchez est loin d'avoir rassuré, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Mike Penders. Le jeune portier belge était sur le banc... mais peut-être plus pour très longtemps.

Fulham et Chelsea étaient les deux dernières équipes de Premier League à disputer leur premier match de championnat de la saison, ce lundi soir à Craven Cottage. Les Blues se sont imposés au terme d'une rencontre spectaculaire : 2-3.

Timothy Castagne décisif

C'est d'abord Joao Pedro qui a célébré sa récente prolongation de contrat en ouvrant le score d'un joli lob après trente secondes de jeu à peine. Fulham a réagi une vingtaine de minutes plus tard avec une passe dans l'intervalle de Timothy Castagne pour Joshua King, qui a surpris Robert Sanchez en frappant directement dans son petit filet.

Meilleur dans le jeu, Chelsea a repris l'avantage avant la pause grâce à Morgan Rogers, servi par Maxence Lacroix, puis a fait le break en début de seconde période grâce au 1-3 de Cole Palmer, idéalement servi par Pedro, qui avait initié la contre-attaque.

Resté sur le banc, Mike Penders est peut-être l'un des grands gagnants de la soirée

Xabi Alonso et ses hommes se pensaient donc à l'abri, mais c'était sans compter sur le 2-3 de Gonzalo Garcia, qui a profité du rebond après une frappe de Timothy Castagne mal écartée par Robert Sanchez.



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Chelsea s'est finalement imposé sur la pelouse de Fulham, mais le portier espagnol s'est rendu coupable sur les deux buts encaissés. Il n'en fallait pas plus pour les supporters des Blues, qui réclament désormais plus que jamais la titularisation de Mike Penders. Elle était déjà pressentie pendant l'été, mais Robert Sanchez a finalement obtenu une nouvelle chance de faire ses preuves. La dernière, probablement.

🚨🔵 The only first half thought everyone needs to know is that after today, Sánchez can't be in between the sticks for us, ever again!



Make Penders no. 1 or go out and get a proper GK. @ChelseaFC pic.twitter.com/YKYP269IJu — Chels Zone (@TheChelsZoneX) August 24, 2026

Penders smiling at Craven Cottage.



He knows he's starting next game, Robert Sanchez, you've had more than enough chances.



Chelsea have Baby Courtois here now. pic.twitter.com/KRlhSkGUEz — JnR (@CFCJnR) August 24, 2026