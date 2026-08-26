Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas

Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. L'ailier international belge aurait été totalement écarté des plans de son entraîneur à Lisbonne, et doit donc s'en aller, à titre définitif. Cependant, les rumeurs l'envoyant en Turquie semblent fausse, car le Besiktas vient de signer un joueur à son poste.

L'avenir de Dodi Lukebakio (28 ans) au SL Benfica s'écrit en pointillés. Voire même ne s'écrit plus du tout : selon les informations du quotidien portugais Record ce mercredi matin, le Diable Rouge ne ferait plus partie des plans du coach Marco Silva. Ce dernier a succédé à José Mourinho cet été, et s'est contenté de faire monter Lukebakio au jeu un petit quart d'heure lors des deux premiers matchs de championnat.

Mais Record donne également une information intéressante. Le média portugais affirme en effet que si Lukebakio doit quitter Benfica "à titre définitif", sa destination ne sera pas le Besiktas, que l'on cite pourtant beaucoup ces dernières heures.

Dodi Lukebakio n'ira pas au Besiktas

La rumeur selon laquelle le club de Leandro Trossard aurait effectué une offre de plus de 20 millions d'euros pour Dodi Lukebakio serait tout simplement fausse, assure Record, qui en veut pour preuve l'arrivée d'un autre joueur - exactement au même poste que Lukebakio - au Besiktas.

🚨💥 Ernest Poku to Besiktas - DONE DEAL ✔️



EXCL: Full agreement reached with Bayer 04 Leverkusen. Loan fee €3m. Loan deal with buy option, which becomes an obligation to buy of €20m under certain parameters.



Medical within 48 hours and final paperwork to follow. Deal agreed… pic.twitter.com/WartgcyGQL — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 25, 2026

Ce joueur, c'est Ernest Poku. Selon Florian Plettenberg (Sky Sports Germany), un accord total aurait été trouvé entre le Bayer Leverkusen et Besiktas concernant un transfert de l'ailier ghanéen de 22 ans. Poku sera prêté au club stambouliote contre un montant de 3 millions, avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions fixée à 20 millions d'euros.



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Si Ernest Poku signe bel et bien au Besiktas, la porte se ferme donc en effet pour Dodi Lukebakio, qui devra trouver un autre point de chute. Le Diable Rouge ne devrait pas manquer de prétendants, même si sa saison 2025-2026 avait été perturbée par une fracture de la cheville alors qu'il réalisait un début de saison en fanfare.

Dodi Lukebakio avait retrouvé les terrains en février et n'était pas parvenu à retrouver le même niveau, mais arrivait tout de même à la Coupe du Monde 2026 avec de grandes ambitions, nourries par une trêve internationale de mars lors de laquelle il avait marqué les esprits (et trois buts en deux matchs). Malheureusement pour l'ancien de Séville, du Hertha Berlin ou encore de Wolfsbourg, Rudi Garcia ne lui offrira qu'une titularisation et deux montées au jeu aux États-Unis, sans qu'il puisse y faire la différence.