Les derniers billets pour la Ligue des champions distribués : le Club de Bruges pourrait croiser ces équipes

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Les derniers billets pour la Ligue des champions distribués : le Club de Bruges pourrait croiser ces équipes
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Les barrages retour de la Ligue des champions ont livré leur verdict ce mardi soir. Bodo/Glimt, le Celtic et Sabah jouaient leur avenir européen.

Les barrages retour de la Ligue des champions se disputaient ce mardi soir, avec plusieurs billets pour la phase de ligue en jeu. Bodo/Glimt recevait le NEC Nimègue, le Celtic se déplaçait sur la pelouse du LASK Linz et le Sabah Bakou affrontait l'Hapoel Beer-Sheva. Trois rencontres décisives pour rejoindre la plus prestigieuse compétition européenne.

Bodo/Glimt - NEC Nimègue 2-0

Au tour précédent, Bodo/Glimt avait éliminé l'Union Saint-Gilloise et pouvait disputer le dernier tour préliminaire de la Ligue des champions face au NEC. Après sa victoire 1-3 à l'aller à Nimègue, la qualification semblait être une formalité à assurer à domicile.

Après trois minutes, le NEC a encaissé un coup dur : le gardien Crettaz a touché le ballon de la main en dehors de la surface et a reçu un carton rouge. Les Néerlandais ont dû jouer presque toute la rencontre à dix.

En l'espace de quelques minutes avant la pause, Bjorkan et Auklend ont porté le score à 2-0, rendant la deuxième mi-temps pratiquement sans enjeu. À un quart d'heure de la fin, un but contre son camp a alourdi l'addition, portant le score à 3-0.

LASK Linz - Celtic Glasgow 4-1

Vainqueur 3-0 à l'aller, le Celtic Glasgow a encore pris le meilleur départ à Linz avec l'ouverture du score de McGregor. Mais le LASK n'a pas lâché et Usor a remis les deux équipes à égalité avant la pause (1-1).

Au retour des vestiaires, Ljubicic et Adeniran ont frappé coup sur coup pour permettre au LASK de mener 3-1 avant l'heure de jeu. Le Celtic a vu son avance du match aller fondre dangereusement. Dans les dernières minutes, Flecker a marqué le 4-1 et arraché les prolongations.

Sabah Bakou - Hapoel Beer-Sheva 5-2 (après prolongation)

L'Hapoel Beer-Sheva s'était imposé 2-1 à domicile face au Sabah Bakou, mais n'a pas réussi à conserver cet avantage. Malgré une ouverture rapide du score à 0-1, puis un nouveau but portant le score à 1-2 après la pause, la rencontre a complètement basculé. Mutallimov a inscrit le 3-2 à la 94e minute. En prolongation, les Azerbaïdjanais ont fait la différence : 5-2.

Le Sabah FK écrit une page de l'histoire du club. Pour la première fois depuis sa création, le club se qualifie pour la Ligue des champions. Une performance remarquable pour une équipe qui n'existe que depuis moins de dix ans.

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Bodo Glimt Bodo Glimt 3-0 NEC NEC
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Lyon Lyon 21:00 Fenerbahce Fenerbahce
Viking Viking 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
AEK Athènes AEK Athènes 21:00 Levski Sofia Levski Sofia
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