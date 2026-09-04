Gravement blessé, Amadou Onana voit l'avenir s'éclaircir à Aston Villa

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Gravement blessé, Amadou Onana voit l'avenir s'éclaircir à Aston Villa
Photo: © photonews
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Arrivé à l'été 2024 en provenance d'Everton contre 60 millions d'euros, Amadou Onana s'est imposé au sein du milieu de terrain d'Aston Villa. Victime d'une rupture du ligament croisé lors du huitième de finale de la Coupe du monde face aux États-Unis, le Diable Rouge serait en passe de prolonger son contrat dans le club de Birmingham, où il a remporté l'Europa League la saison dernière.

Après un duel avec Christian Pulisic, Amadou Onana a dû céder sa place dès la 21e minute du huitième de finale de la Coupe du monde entre la Belgique et les États-Unis, cet été. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, le Diable Rouge a été opéré à Lyon et ne sera pas de retour avant la toute fin de saison.

De quoi écarter la possibilité d'un éventuel transfert pour le milieu de terrain défensif de 25 ans, qui avait été cité dans quelques clubs dans le courant de la saison dernière et dont le Mondial aurait pu permettre de valider une nouvelle progression vers le plus haut niveau européen.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, Amadou Onana ne se trouve néanmoins pas dans une situation délicate à Aston Villa, qui pourrait même profiter de cette période plus trouble pour son joueur pour lui renouveler sa confiance. En effet, selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, le natif de Dakar serait sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2031 avec les Villans.

Aston Villa garde confiance en Amadou Onana

Qualifié pour la Ligue des Champions, Aston Villa a dû totalement remodeler son milieu de terrain pendant l'été, puisqu'après la blessure d'Amadou Onana, Youri Tielemans est quant à lui parti du côté de Manchester United. Un scénario qui aurait pu faire perdre sa place à Onana si les recrues apportaient entière satisfaction, mais Villa lui montrerait là, très clairement, qu'il fera bien partie des plans pour la saison 2027-2028.


Un dernier élément entre en compte : les près de 60 millions d'euros offerts par Aston Villa à Everton en 2024 pour s'attacher ses services. Le club de Birmingham voudra récupérer son investissement lors de la revente et pourrait tabler sur une situation favorable dans vingt-quatre mois, avec un joueur encore sous contrat pendant trois ans qui pourrait avoir retrouvé son niveau à son retour de blessure. Tout cela n'étant que spéculation à l'heure actuelle.

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