Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

Si vous portiez du jaune et bleu ce week-end, vous étiez à la fête. Saint-Trond, Westerlo, Beveren et l'Union Saint-Gilloise ont en effet tous gagné, et ils sont presque tous représentés dans notre onze de la semaine. Seule la prestation d'un certain joueur du Standard empêche en effet Beveren d'y figurer. Voici notre équipe-type de la cinquième journée !

Gardien de but

Il aura la pression chaque week-end, et à chaque demi-erreur de sa part, comme sur cette frappe d'Antman mal captée, Lucca Brughmans sera critiqué après son transfert à 35 millions d'euros. Mais le fait est que ses deux grands arrêts ont permis au KRC Genk de prendre un point à Anderlecht ce week-end, et qu'il a été élu homme du match.

Défenseurs

Il y avait peu à retirer du match d'Anderlecht sur le plan offensif, mais défensivement, les Mauves ont tenu la baraque, et c'est en bonne partie grâce à Léo Pétrot, qui a éteint le transfert record de Genk Rafiu Durosinmi. On aurait pu opter pour son compatriote et compère en défense centrale Biancone, tout aussi solide mais qui a manqué un peu plus de relances.

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À ses côtés, et ce n'est déjà pas la première fois cette saison, on opte pour un Christian Burgess une nouvelle fois impérial avec La Gantoise. L'ancien unioniste amène toute sa roublardise à des Buffalos inarrêtables en ce début de saison.

Robert Vanwesemael, lui, a livré un excellent match avec STVV face à une RAAL qui ne l'a, il est vrai, pas réellement mis en danger sur le plan défensif. Il en a profité pour mettre le nez à la fenêtre et inscrire l'un des quatre buts de son équipe. Enfin, faute de back gauche, nous y plaçons un autre back droit ayant brillé ce week-end : Lasse Flo, qui a participé au festival offensif du KVC Westerlo avec une passe décisive à son actif contre Malines.

Milieu de terrain

Là, il y a par contre abondance de biens. Commençons par l'incontournable, et le joueur du week-end : Adem Zorgane a livré un véritable récital contre ses anciennes couleurs, et les joueurs carolos s'en sont bien rendu compte, comme Mardochée Nzita qui reconnaît que leur ex-équipier "leur a mise à l'envers".



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À ses côtés, on aurait pu aligner Tibe De Vlieger auteur d'un gros match avec Gand (et buteur sur penalty), ou Alexis Trouillet, lui aussi très solide en 6 avec le Standard. On opte cependant pour Abdoulaye Sissako, auteur de deux passes décisives et d'un match de très haut vol avec Saint-Trond face à la RAAL.

Devant eux, c'est un... troisième joueur évoluant en jaune et bleu qui a nos faveurs en n°10, et un deuxième de Westerlo : Isa Sakamoto a été l'un des meilleurs joueurs du week-end, avec un but et une passe décisive pour les Campinois qui ont fessé Malines.

Attaquants

Pas d'hésitation pour l'ailier gauche et ce même si Jearl Margharita a été excellent avec le SK Beveren et Momodou Sonko décisif avec Gand : c'est Adnane Abid et sa masterclass contre l'Antwerp qui ont nos faveurs. L'ailier du Standard est réellement en toute grande forme en ce début de saison et est l'une des raisons de la réussite liégeoise jusqu'ici.

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Côté droit, on aurait pu opter pour Cameron Congreve, auteur d'un excellent match avec Westerlo également. Mais c'est Patrick Pflücke, malgré la défaite carolo, qu'on décide d'aligner afin de féliciter les Zèbres de leur superbe rencontre contre l'Union (Romsaas méritait également mention pour le poste de n°10).

Enfin, en pointe, et pour la deuxième fois de la saison, Samed Bazdar intègre notre équipe-type. Auteur d'un doublé pour STVV, le Bosnien prouve encore qu'il pourrait bien faire oublier Keisuke Goto, ce qui n'était pas évident.

L'équipe-type :

Brughmans / Vanwesemael - Pétrot - Burgess - Flo / Zorgane - Sissako - Sakamoto / Abid - Bazdar - Pflücke