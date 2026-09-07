Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Du jaune et bleu partout, un Rouche et un Mauve : notre équipe-type de la cinquième journée
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Si vous portiez du jaune et bleu ce week-end, vous étiez à la fête. Saint-Trond, Westerlo, Beveren et l'Union Saint-Gilloise ont en effet tous gagné, et ils sont presque tous représentés dans notre onze de la semaine. Seule la prestation d'un certain joueur du Standard empêche en effet Beveren d'y figurer. Voici notre équipe-type de la cinquième journée !

Gardien de but 

Il aura la pression chaque week-end, et à chaque demi-erreur de sa part, comme sur cette frappe d'Antman mal captée, Lucca Brughmans sera critiqué après son transfert à 35 millions d'euros. Mais le fait est que ses deux grands arrêts ont permis au KRC Genk de prendre un point à Anderlecht ce week-end, et qu'il a été élu homme du match. 

Défenseurs 

Il y avait peu à retirer du match d'Anderlecht sur le plan offensif, mais défensivement, les Mauves ont tenu la baraque, et c'est en bonne partie grâce à Léo Pétrot, qui a éteint le transfert record de Genk Rafiu Durosinmi. On aurait pu opter pour son compatriote et compère en défense centrale Biancone, tout aussi solide mais qui a manqué un peu plus de relances.

Vanwesemael Robert-Jan
© photonews

À ses côtés, et ce n'est déjà pas la première fois cette saison, on opte pour un Christian Burgess une nouvelle fois impérial avec La Gantoise. L'ancien unioniste amène toute sa roublardise à des Buffalos inarrêtables en ce début de saison. 

Robert Vanwesemael, lui, a livré un excellent match avec STVV face à une RAAL qui ne l'a, il est vrai, pas réellement mis en danger sur le plan défensif. Il en a profité pour mettre le nez à la fenêtre et inscrire l'un des quatre buts de son équipe. Enfin, faute de back gauche, nous y plaçons un autre back droit ayant brillé ce week-end : Lasse Flo, qui a participé au festival offensif du KVC Westerlo avec une passe décisive à son actif contre Malines. 

Milieu de terrain 

Là, il y a par contre abondance de biens. Commençons par l'incontournable, et le joueur du week-end : Adem Zorgane a livré un véritable récital contre ses anciennes couleurs, et les joueurs carolos s'en sont bien rendu compte, comme Mardochée Nzita qui reconnaît que leur ex-équipier "leur a mise à l'envers".  

Lire aussi… Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

Zorgane Adem
© photonews

À ses côtés, on aurait pu aligner Tibe De Vlieger auteur d'un gros match avec Gand (et buteur sur penalty), ou Alexis Trouillet, lui aussi très solide en 6 avec le Standard. On opte cependant pour Abdoulaye Sissako, auteur de deux passes décisives et d'un match de très haut vol avec Saint-Trond face à la RAAL. 

Devant eux, c'est un... troisième joueur évoluant en jaune et bleu qui a nos faveurs en n°10, et un deuxième de Westerlo : Isa Sakamoto a été l'un des meilleurs joueurs du week-end, avec un but et une passe décisive pour les Campinois qui ont fessé Malines. 

Attaquants 

Pas d'hésitation pour l'ailier gauche et ce même si Jearl Margharita a été excellent avec le SK Beveren et Momodou Sonko décisif avec Gand : c'est Adnane Abid et sa masterclass contre l'Antwerp qui ont nos faveurs. L'ailier du Standard est réellement en toute grande forme en ce début de saison et est l'une des raisons de la réussite liégeoise jusqu'ici. 

Abid Adnane
© photonews

Côté droit, on aurait pu opter pour Cameron Congreve, auteur d'un excellent match avec Westerlo également. Mais c'est Patrick Pflücke, malgré la défaite carolo, qu'on décide d'aligner afin de féliciter les Zèbres de leur superbe rencontre contre l'Union (Romsaas méritait également mention pour le poste de n°10). 

Enfin, en pointe, et pour la deuxième fois de la saison, Samed Bazdar intègre notre équipe-type. Auteur d'un doublé pour STVV, le Bosnien prouve encore qu'il pourrait bien faire oublier Keisuke Goto, ce qui n'était pas évident. 

L'équipe-type : 

Brughmans / Vanwesemael - Pétrot - Burgess - Flo / Zorgane - Sissako - Sakamoto / Abid - Bazdar - Pflücke 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Westerlo - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (12/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

16:00
Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? Analyse

Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht?

14:40
2
Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

18:00
2
Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

11:40
3
"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

12:00
Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

Voici pourquoi Simon Paulet était absent avec le RFC Liège face au Lierse dimanche après-midi

21:00
Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

Nouveau stade du Club de Bruges : Bart Verhaeghe annonce une installation en 2029

20:30
"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou Interview

"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou

10:40
Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

20:00
Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

18:40
1
Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

19:20
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

18:15
Gros ouf de soulagement pour Jesse Bisiwu après sa sortie sur blessure

Gros ouf de soulagement pour Jesse Bisiwu après sa sortie sur blessure

17:30
🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

17:00
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

16:30
Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

15:30
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap Interview

"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

09:40
Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

15:00
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

14:20
"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

14:00
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

13:00
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

13:30
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

06/09
Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

12:30
LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0) Live

LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0)

06/09
Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

06/09
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

11:20
La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

11:00
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Malines KV Malines 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Louvain OH Louvain

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice" JoBg JoBg a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite JoBg JoBg a propos de Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? den strep den strep a propos de Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved