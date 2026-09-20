Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le nouveau patron défensif de l'Union n'a que 21 ans : "Il joue comme un grand, pas comme un gamin"
Photo: © photonews
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Malgré les caviars de Patris, le cœur de Van De Perre, les buts de Biondic et De Roeve et les arrêts de Nozawa, c'est Massiré Sylla qui a reçu le titre d'homme du match après la victoire de l'Union à l'Antwerp. Et c'est mérité. À 21 ans, le Sénégalais est le nouveau patron défensif des Unionistes, lui qui a joué "comme un grand et pas comme un gamin" face à Michael Frey et ses compères anversois.

L'Union avait besoin d'un nouveau patron défensif après le départ de Christian Burgess. C'était encore plus vrai après la grosse blessure de Kevin Mac Allister. Elle l'a trouvé avec Massiré Sylla.

Déjà très bon depuis le début de la saison, le défenseur central de 21 ans a livré une nouvelle prestation de haut vol au Bosuil et a logiquement été récompensé par le titre d'homme du match, malgré les très bonnes prestations de Louis Patris, Kamiel Van De Perre et Brandon Nozawa dans le camp d'en face.

"Un gamin qui a joué comme un grand", a lancé Philippe Albert au micro de DAZN après son interview au micro du diffuseur. Au duel avec Michael Frey, Christopher Scott et compagnie, Sylla s'est montré intransigeant. Mais lui-même ne semblait pas impressionné outre mesure, comme si tout ça était finalement normal.

Massiré Sylla, nouvel homme fort de la défense de l'Union

"C'est en continuité avec le début de la saison. On fait de bons matchs, toute l'équipe progresse et je suis très content. L'Antwerp en déplacement, c'est toujours de vrais matchs, pas des matchs faciles. On s'y attendait et on l'a vécu. On savait qu'ils allaient essayer de résister mais que la deuxième période serait plus facile. Ils ont craqué, on a su pousser avec la carte rouge pour inscrire le deuxième but", a-t-il déclaré.

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Robuste défenseur sénégalais arrivé de Lyn, en Norvège, au mois de janvier contre 800.000 €, Massiré Sylla est le nouveau patron de l'arrière-garde unioniste aux côtés de Nikki Havenaar et Ondrej Kricfalusi. Un trio qui vient de connaître sa deuxième clean-sheet consécutive après Plzen et qui n'a pas encore encaissé. Malgré de lourdes pertes sur le plan sportif, l'Union trouve encore et toujours le moyen de se réinventer.

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