Deux Old Firm en une semaine : Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent encore le Celtic Glasgow

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Deux Old Firm en une semaine : Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent encore le Celtic Glasgow
Photo: © photonews
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Une semaine après avoir éliminé le Celtic Glasgow en Coupe d'Écosse, les Glasgow Rangers de Nicolas Raskin ont à nouveau remporté le Old Firm, cette fois en championnat. Le Diable Rouge était titulaire et se met donc ainsi parfaitement en jambes avant de rejoindre le reste de la sélection, ce lundi à Tubize.

Match de gala au programme en Écosse ce dimanche avec la rencontre la plus attendue de la saison en championnat : le Old Firm, entre le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers. Nicolas Raskin était titulaire pour les Rangers, et a disputé l'intégralité de la rencontre.

Et une semaine après avoir tranquillement éliminé leur rival ancestral en Coupe de la Ligue écossaise, les Rangers ont remis ça en championnat. Un but de Ryan Naderi à la 33e minute a suffi aux Glasgow Rangers pour l'emporter sur le score de 0-1.

Les Rangers se rapprochent du Celtic 

Avec cette victoire, les Rangers se rapprochent du Celtic, qui reste leader du championnat d'Écosse mais ne compte plus que deux points d'avance sur son rival. Derrière les deux clubs de Glasgow, c'est Hearts of Midlothian, à 5 points de la tête.

Le club coaché par Wouter Vrancken a perdu deux points ce samedi en déplacement du côté de Kilmarnock (1-1), et reste donc sur deux matchs sans victoire en championnat. 

Nicolas Raskin, de son côté, avait manqué deux des trois premiers matchs de la saison en championnat avec les Rangers, et espérait décrocher un transfert cet été. Finalement resté en Écosse, le Diable Rouge a récupéré sa place dans le onze, et reste désormais sur 6 victoires d'affilée en tant que titulaire : une belle preuve de son importance. 

Reste désormais à savoir si Raskin, qui a été sélectionné par Mark Van Bommel ce vendredi, reprendra le même rôle chez les Diables Rouges sous les ordres du Néerlandais que sous Rudi Garcia, qui en avait fait un titulaire incontournable en équipe nationale.

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