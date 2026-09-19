Philippe Clement dans le dur ? Le Belge déplore un aspect bien précis et contraignant de la Championship

Chafik Ouassal, journaliste football
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Philippe Clement dans le dur ? Le Belge déplore un aspect bien précis et contraignant de la Championship
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Norwich a été puni par Manchester City en Carabao Cup jeudi soir à l'Etihad stadium. Ils retrouvent la Championship ce dimanche face à Bolton. Les Canaries enchainent les rencontres à rythme élevé.

Manchester City a fait le boulot jeudi en Carabao Cup (Coupe de la Ligue) en se qualifiant facilement 5-0 face au Norwich City de Philippe Clement : "Comme nous le savions, ils ont été impitoyables et ils évoluent au plus haut niveau du football mondial. C'est une leçon intéressante pour notre jeune groupe de joueurs", avait analysé le Belge en conférence de presse après le match.

Une grosse claque mais des enseignements

Le coach belge espère en effet que le match sera bénéfique à ses joueurs pour la suite de la saison : "Nous pouvons beaucoup apprendre sur la discipline à avoir dans le jeu par exemple, et nous corriger. Mais nous avons beaucoup progressé au cours des sept ou huit derniers mois, donc il faut continuer dans cette direction."

Clement déplore le rythme infernal de la Championship

Les Canaries entrent en action demain en Championship face à Bolton Wanderers. Un match qui se rajoute à la déjà longue liste de rencontres : "Nous sommes revenus de Manchester vers 1h30 du matin ici au terrain d'entraînement. Le lendemain, les joueurs sont arrivés deux heures plus tard que d'habitude pour leur donner un peu de sommeil supplémentaire, mais il est difficile de dormir après un match pour la plupart des joueurs."

"Avec moins de 72 heures entre deux matchs, il n'y a pas de temps pour récupérer pour ceux qui ont joué 90 minutes dans le match de City. C'est impossible, ces joueurs ne seront pas frais pour dimanche. Et nous savons que Bolton a eu une semaine complète pour préparer le match de ce week-end. Nous avons joué tous les trois jours ces quatre ou cinq dernières semaines", déplore-t-il encore.


Norwich est dans le ventre mou du classement avec 9 points. Mais Philippe Clement doit s'adapter à ce rythme infernal, comme toute équipe espérant réussir dans ce Championnat long et exigeant.

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