Parti de l'Union cet été, il perd sa place : "C'est une simple question de forme"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Parti de l'Union cet été, il perd sa place : "C'est une simple question de forme"
Photo: © photonews
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Kjell Scherpen a quitté l'Union Saint-Gilloise pour Ipswich Town cet été. Le gardien néerlandais a entamé la saison comme titulaire, mais ses performances n'ont pas vraiment convaincu, et son entraîneur Gary O'Neil a décidé de le laisser sur le banc pour le match de ce week-end contre Everton. Il n'a pas caché les raisons de ce choix.

Transféré pour 10 millions d'euros cet été de l'Union Saint-Gilloise à Ipswich Town, Kjell Scherpen (26 ans) n'a pas connu des débuts particulièrement convaincants. Le portier néerlandais a pris 10 buts en quatre rencontres et n'a pas forcément été décisif entre les perches d'Ipswich.

Résultat : ce vendredi soir, face à Everton, Scherpen a été laissé de côté au profit de Christian Walton. Un concurrent de poids puisque Walton avait été élu Joueur de la saison 2025-2026 par ses supporters, et bénéficie donc d'un véritable soutien populaire.

Kjell Scherpen perd sa place au profit de Christian Walton 

Gary O'Neil a justifié sa décision par une raison très simple : "La forme du moment. Nous avons aussi changé d'ailier gauche, de défenseur central, de back droit", pointe l'entraîneur d'Ipswich Town dans le Ipswich Star. "Ce n'est donc pas comme si une grande décision avait été prise concernant le titulaire au poste de gardien de but ou sur qui est le meilleur".

"C'est juste que Walts (Christian Walton, nda) s'est bien entraîné. Il a raté une bonne partie de la présaison en raison d'une blessure, revient à son meilleur niveau et j'ai eu la sensation qu'il pourrait aider davantage l'équipe que Kjell aujourd'hui", analyse O'Neil. "C'était purement basé sur leur forme".

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Restait à Kjell Scherpen d'accepter cette décision, lui qui a quitté un club où il était un titulaire indiscutable et où il aurait pu disputer la Coupe d'Europe pour réaliser son rêve de Premier League. "Kjell a bien réagi. Il s'est bien entraîné après avoir appris la nouvelle, et son attitude a été excellente". Le géant néerlandais (2m06) devra désormais travailler pour récupérer sa place.

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