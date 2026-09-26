Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

Le football amateur regorge d'histoires farfelues et de malentendus qu'on pensait évitables. Néchin en fait les frais ce week-end : toutes ses équipes ont perdu par forfait suite à un impayé que l'Union Belge n'a pas apprécié.

Il y a des jours comme ça...Vendredi, la direction du SC Néchin (équipe de D3 FFA basé dans l'entité d’Estaimpuis) découvre avec stupeur que le club avait été mise en cessation d’activités sportives depuis mercredi par la fédération.

En cause, une dette de 246 euros envers l'Union Belge. Ne pensant pas l'impayé sur urgent, Néchin n'avait pas réagi tout de suite. La sanction découverte, le board a immédiatement réglé son ardoise. Mais il était trop tard : toutes les équipes du club sont sous le coup d'un forfait général ce week-end.

L'Union Belge doit elle-même de l'argent au club

Si Néchin reconnaît sans détour avoir régularisé la situation trop, il s'étonne de la sanction : "L'Union Belge reste actuellement redevable au SC Néchin d'un montant de près de 600 euros correspondant à différentes notes de crédit", explique le président Giovanni Huin au micro de No Télé.

"Dans ce contexte, notre trésorier ne s'est pas particulièrement inquiété de cette facture de 246 euros et quelques centimes, pensant légitimement que la situation comptable entre les deux parties était en cours de régularisation", poursuit-il.

Néchin va contre-attaquer avec l'aide d'un avocat

Face à cette incompréhension, Néchin a eu toutes les peines du monde à trouver un interlocuteur du côté de l'Union Belge. Vu le déplacement de la délégation belge à Rome en raison du match de Ligue des Nations des Diables Rouge contre l'Italie, personne n'était joignable.





Le club est donc tristement calme ce week-end : "Ce sont nos joueurs, nos entraîneurs, nos bénévoles et nos supporters qui subissent aujourd'hui les conséquences de cette situation", déplore Giovanni Huin. Reste que le club ne compte pas en rester là et a déjà fait appel à un avocat pour examiner les recours possibles.