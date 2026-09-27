Eden Hazard au Stade Leburton ce samedi soir : vers une arrivée de nouveaux investisseurs à la RUTB ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Eden Hazard au Stade Leburton ce samedi soir : vers une arrivée de nouveaux investisseurs à la RUTB ?
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Président d'honneur et ambassadeur du club, Eden Hazard n'était pas présent au match de la Royale Union Tubize-Braine, ce samedi soir, par hasard. Selon nos informations, des discussions seraient menées, notamment par l'ancien Diable Rouge, dans le cadre d'une arrivée d'investisseurs au Stade Leburton.

En perdant le titre au détriment de l'Excelsior Virton la saison dernière, la Royale Union Tubize-Braine donnait l'impression d'avoir loupé le coche dans sa quête du monde professionnel.

Mais cette saison, la RUTB joue encore le haut du tableau et occupe la troisième place avec onze unités en six journées, bien qu'elle pointe déjà à quatre longueurs du RFC Meux, co-leader surprise avec le RWDM, dont le visage était difficile à cerner pendant l'été.

Les hommes de Xavier Robert ont partagé l'enjeu contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise ce samedi soir (1-1, avec un penalty de Jordan Botaka inscrit dans le temps additionnel pour les Saint-Gillois), dans une rencontre suivie de près par un certain Eden Hazard.

Investisseurs en vue à la Royale Union Tubize-Braine

Président d'honneur et ambassadeur du club, l'ancien Diable Rouge était en effet, selon nos informations, présent au Stade Leburton pour une raison bien spéciale, puisqu'il se murmure, y compris au sein du groupe de joueurs, que des investisseurs seraient sur le point de débarquer à la RUTB.

La saison dernière, des investisseurs grecs autour de l'ancien international ivoirien Gervinho, que l'on avait découvert en Belgique sous les couleurs de Beveren en 2005, étaient évoqués, mais l'opération ne s'est pas finalisée.

La Royale Union Tubize-Braine pourrait cette fois avoir trouvé chaussure à son pied, ce qui pourrait lui permettre de voir encore plus grand et d'accélérer son ascension vers les plus hauts échelons du football belge. Pour rappel, c'est en 2019 que la ville de Tubize et le Stade Leburton étaient descendus en D1 Amateurs après 16 saisons dans le monde professionnel. Deux ans avant la fusion entre l'AFC Tubize et le Stade Brainois.

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