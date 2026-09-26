Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

Deux rencontres de D1 FFA étaient au programme ce soir. Avec deux victoires à domicile à la clé pour Tubize-Braine contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise, ainsi que pour Meux contre Onhaye ? Cela en prenait le chemin...jusqu'à ce que la RUTB craque dans le temps additionnel.

Alors que plusieurs clubs de D1 FFA étaient sur le pont en Coupe, deux matchs de la série se jouaient, mettant aux prises des clubs déjà éliminés en Croky Cup. Tubize-Braine était ainsi opposé aux U23 de l'Union Saint-Gilloise.

La première mi-temps est équilibrée, marquée par ce 0-0 au marquoir. Sous les yeux d'un certain Eden Hazard présent au Stade Leburton, la RUTB a fini par prendre les commandes à l'heure de jeu.

Jordan Botaka glace Tubize

Et c'est Nicolas Rasjel, autrefois le chouchou du Parc Duden, qui a fait peser la balance contre ses anciennes couleurs. Un but qui aurait dû être suffisant au bonheur de Tubize, d'autant que les Unionistes ont fini la rencontre à dix contre onze suite à l'exclusion d'Hamza Tabich dans le dernier quart d'heure.

Pourtant, les visiteurs ont bel et bien trouvé les ressources pour venir accrocher un point dans le temps additionnel. Fêté il y a quelques jours pour ses 400 matchs en pro, c'est Jordan Botaka qui a égalisé de justesse, pour la plus grande frustration des supporters locaux.

Meux reprend sa marche en avant

De quoi empêcher Tubize-Braine de mettre sous pression le RWDM, leader du classement. Avant leur match prévu mercredi soir contre Rochefort, les Molenbeekois voient revenir à hauteur un autre poursuivant, le RFC Meux.





Les Meutis ont en effet battu 2-1 une courageuse équipe d'Onhaye. Matteo Renzulli a mis les hommes de Laurent Gomez aux commandes peu après la demi-heure, Onhaye a ensuite égalisé dix minutes après la reprise par l'entremise de Clément Choisez.

Mais en bon capitaine, Cyril Van Hyfte a offert la victoire aux siens deux minutes plus tard, permettant à Meux d'afficher un joli 15 sur 18, la seule défaite intervenant...contre le RWDM.