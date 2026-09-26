Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Deux rencontres de D1 FFA étaient au programme ce soir. Avec deux victoires à domicile à la clé pour Tubize-Braine contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise, ainsi que pour Meux contre Onhaye ? Cela en prenait le chemin...jusqu'à ce que la RUTB craque dans le temps additionnel.

Alors que plusieurs clubs de D1 FFA étaient sur le pont en Coupe, deux matchs de la série se jouaient, mettant aux prises des clubs déjà éliminés en Croky Cup. Tubize-Braine était ainsi opposé aux U23 de l'Union Saint-Gilloise. 

La première mi-temps est équilibrée, marquée par ce 0-0 au marquoir. Sous les yeux d'un certain Eden Hazard présent au Stade Leburton, la RUTB a fini par prendre les commandes à l'heure de jeu.

Jordan Botaka glace Tubize

Et c'est Nicolas Rasjel, autrefois le chouchou du Parc Duden, qui a fait peser la balance contre ses anciennes couleurs. Un but qui aurait dû être suffisant au bonheur de Tubize, d'autant que les Unionistes ont fini la rencontre à dix contre onze suite à l'exclusion d'Hamza Tabich dans le dernier quart d'heure.

Pourtant, les visiteurs ont bel et bien trouvé les ressources pour venir accrocher un point dans le temps additionnel. Fêté il y a quelques jours pour ses 400 matchs en pro, c'est Jordan Botaka qui a égalisé de justesse, pour la plus grande frustration des supporters locaux.

Meux reprend sa marche en avant

De quoi empêcher Tubize-Braine de mettre sous pression le RWDM, leader du classement. Avant leur match prévu mercredi soir contre Rochefort, les Molenbeekois voient revenir à hauteur un autre poursuivant, le RFC Meux.

Les Meutis ont en effet battu 2-1 une courageuse équipe d'Onhaye. Matteo Renzulli a mis les hommes de Laurent Gomez aux commandes peu après la demi-heure, Onhaye a ensuite égalisé dix minutes après la reprise par l'entremise de Clément Choisez.

Mais en bon capitaine, Cyril Van Hyfte a offert la victoire aux siens deux minutes plus tard, permettant à Meux d'afficher un joli 15 sur 18, la seule défaite intervenant...contre le RWDM.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Tubize-Braine
Meux

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 6
Tubize-Braine Tubize-Braine 1-1 Union SG Union SG
Meux Meux 2-1 Onhaye Onhaye
RWDM Brussels RWDM Brussels 30/09 Rochefort Rochefort
Charleroi Charleroi 30/09 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
F.C. Flénu F.C. Flénu 30/09 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SL16 FC SL16 FC 07/10 Mons Mons

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Pogi Pogi a propos de Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard Eric Stevens Eric Stevens a propos de Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel JoBg JoBg a propos de Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro" Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux den strep den strep a propos de Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved