🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

Belle affiche à Old Trafford entre Manchester United et Tottenham comptant pour la 6ème journée de Premier League. Deux équipes malades avec une victoire en cinq journées pour les Red Devils et des Spurs qui n'ont pas la moindre victoire. Un peu avant, un autre Diable s'est montré décisif avec Brighton.

Senne Lammens et Youri Tielemans étaient au coup d'envoi de la partie face à des Spurs 18e et en quête d'une première victoire cette saison. Le portier des Diables Rouges se faisait une première frayeur, après trois minutes de jeu, en manquant sa relance.

Heureusement, il se rachetait de son erreur devant Solanke tout proche d'ouvrir le score. Les Spurs prenaient le début de match à leur compte, United ne parvenait pas à poser son jeu.

Dat was op het nippertje! 😬🤏 https://t.co/NvnwKitus0 — Play Sports (@playsports) October 10, 2026

Peu avant la pause, Gallagher voyait sa tentative stoppée par un arrêt réflexe de Senne Lammens qui sauvait les meubles. Tottenham affichait un beau visage à la pause, face à des Red Devils sifflés par leur public.

Manchester United poussif

Après le repos, Youri Tielemans pensait ouvrir le score mais l'arbitre annulait son but à cause de la mauvaise sortie du ballon au moment du centre de Matheus Cunha. Le Diable Rouge cédait sa place après cette action (60e). L'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee montait au jeu à ce même moment.





Finalement la délivrance venait des pieds de Bryan Mbeumo (73e) qui dos au but, croisait et battait Antonín Kinský. La partie dégénérait cinq minutes plus tard, suite à un tacle appuyé de Rodrigo Bentancur sur Luke Shaw. L'Anglais mécontent bousculait le milieu uruguayen, qui répondait par un coup de tête et voyait rouge.

De potjes op Old Trafford koken over! 😡🟥 https://t.co/0JrYTIwdSs — Play Sports (@playsports) October 10, 2026

La fin de match restait tendue, les Spurs tentaient de pousser même si cela restait compliqué en infériorité numérique. Manchester passait près de doubler la mise mais finalement les Spurs parvenaient à éteindre Old Trafford dans les arrêts de jeu. Sur un centre brossé de Sandro Tonali, Dominic Solanke parvenait à reprendre de la tête pour tromper Senne Lammens et égaliser.

Le score ne bougeait plus malgré des dernières minutes où les Spurs poussaient pour encore marquer. Tottenham repart avec un point plus que précieux et inespéré d'Old Trafford, tandis que Manchester retombe dans ses travers et concède à nouveau deux points à domicile, dans un match où ils avaient fait le plus dur en marquant, et jouaient en supériorité numérique.

Maxim De Cuyper à nouveau buteur

Sunderland recevait Brighton & Hove Albion un peu plus tôt, match à la forte saveur Belge avec Thomas Meunier, Noah Sadiki, Nilson Angulo, Maxim De Cuyper et Bart Verbruggen au coup d'envoi, alors que Malick Fofana remplaçait Thomas Meunier à la demi-heure de jeu.

Le score est resté bloqué à 0-0 pendant longtemps, avant que Maxim De Cuyper n'ouvre le score à la 53e minute de jeu. Quelques minutes après ce but, Pascal Struijk a reçu un carton rouge, obligeant les visiteurs à poursuivre le match à dix.

Ils ont toutefois réussi à conserver leur avance de 0-1 et, dans le temps additionnel, Jaouen Hadjam a même porté le score à 0-2. Au classement, Brighton s'affiche à une belle troisième place. Les Black Cats sont à un point de la zone rouge.