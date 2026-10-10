🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
🎥 Douche froide pour Youri Tielemans et Senne Lammens, Maxim De Cuyper ne s'arrête plus de marquer !
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Belle affiche à Old Trafford entre Manchester United et Tottenham comptant pour la 6ème journée de Premier League. Deux équipes malades avec une victoire en cinq journées pour les Red Devils et des Spurs qui n'ont pas la moindre victoire. Un peu avant, un autre Diable s'est montré décisif avec Brighton.

Senne Lammens et Youri Tielemans étaient au coup d'envoi de la partie face à des Spurs 18e et en quête d'une première victoire cette saison. Le portier des Diables Rouges se faisait une première frayeur, après trois minutes de jeu, en manquant sa relance. 

Heureusement, il se rachetait de son erreur devant Solanke tout proche d'ouvrir le score. Les Spurs prenaient le début de match à leur compte, United ne parvenait pas à poser son jeu. 

Peu avant la pause, Gallagher voyait sa tentative stoppée par un arrêt réflexe de Senne Lammens qui sauvait les meubles. Tottenham affichait un beau visage à la pause, face à des Red Devils sifflés par leur public. 

Manchester United poussif

Après le repos, Youri Tielemans pensait ouvrir le score mais l'arbitre annulait son but à cause de la mauvaise sortie du ballon au moment du centre de Matheus Cunha. Le Diable Rouge cédait sa place après cette action (60e). L'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee montait au jeu à ce même moment.

Finalement la délivrance venait des pieds de Bryan Mbeumo (73e) qui dos au but, croisait et battait Antonín Kinský. La partie dégénérait cinq minutes plus tard, suite à un tacle appuyé de Rodrigo Bentancur sur Luke Shaw. L'Anglais mécontent bousculait le milieu uruguayen, qui répondait par un coup de tête et voyait rouge.

La fin de match restait tendue, les Spurs tentaient de pousser même si cela restait compliqué en infériorité numérique. Manchester passait près de doubler la mise mais finalement les Spurs parvenaient à éteindre Old Trafford dans les arrêts de jeu. Sur un centre brossé de Sandro Tonali, Dominic Solanke parvenait à reprendre de la tête pour tromper Senne Lammens et égaliser.

Le score ne bougeait plus malgré des dernières minutes où les Spurs poussaient pour encore marquer. Tottenham repart avec un point plus que précieux et inespéré d'Old Trafford, tandis que Manchester retombe dans ses travers et concède à nouveau deux points à domicile, dans un match où ils avaient fait le plus dur en marquant, et jouaient en supériorité numérique.

Maxim De Cuyper à nouveau buteur

Sunderland recevait Brighton & Hove Albion un peu plus tôt, match à la forte saveur Belge avec Thomas Meunier, Noah Sadiki, Nilson Angulo, Maxim De Cuyper et Bart Verbruggen au coup d'envoi, alors que Malick Fofana remplaçait Thomas Meunier à la demi-heure de jeu.

Le score est resté bloqué à 0-0 pendant longtemps, avant que Maxim De Cuyper n'ouvre le score à la 53e minute de jeu. Quelques minutes après ce but, Pascal Struijk a reçu un carton rouge, obligeant les visiteurs à poursuivre le match à dix. 

Ils ont toutefois réussi à conserver leur avance de 0-1 et, dans le temps additionnel, Jaouen Hadjam a même porté le score à 0-2. Au classement, Brighton s'affiche à une belle troisième place. Les Black Cats sont à un point de la zone rouge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Tottenham
Senne Lammens
Youri Tielemans
Maxim De Cuyper

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 6
Arsenal Arsenal 2-1 Leeds United Leeds United
Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 0-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 5-1 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 2-2 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 1-1 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 11/10 Nottingham Forest Nottingham Forest
Hull City Hull City 11/10 Everton Everton
Liverpool Liverpool 11/10 Manchester City Manchester City
Coventry City Coventry City 12/10 Newcastle Utd Newcastle Utd

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La RAAL privée d'un penalty contre le Club de Bruges ? L'intervention du VAR qui a pesé lourd Eric Stevens Eric Stevens a propos de L'homme du match faisait ses grands débuts : les notes de Mauves à côté de leurs pompes mais vainqueurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il sera le meilleur" : Vincent Euvrard met ses Rouches en garde contre un Zèbre avant Standard - Charleroi Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Pogi Pogi a propos de Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved