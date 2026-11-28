Senne Lammens a vécu une soirée mitigée en Europe du côté du Sporting Lisbonne. Le gardien de but de Manchester United a arrêté un penalty, mais a ensuite commis une grossière erreur en amenant un deuxième, qu'il n'a alors pas pu stopper. Mauricio Pochettino l'a défendu.

La presse anglaise n'a pas loupé Senne Lammens après le partage (2-2) de Manchester United au Sporting Portugal. Même le penalty arrêté par le Diable Rouge (pas très bien tiré, il est vrai, par Luis Suarez) n'a pas empêché certains médias de lui donner la note de 2/10, et les critiques s'abattent sur le portier, pas toujours irréprochable cette saison.

Si le vestiaire mancunien a tenu à défendre Lammens après son erreur, c'est aussi le cas du nouvel entraîneur des Red Devils, Mauricio Pochettino. "À mes yeux, ce genre de choses fait partie du football. Ca arrive. Je défendrai toujours mes joueurs dans ces situations", déclarait l'Argentin après la rencontre.

"Dans ces cas, je pense que nous devons aussi parler de responsabilité, et c'est notre responsabilité de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possible", concluait Pochettino en conférence de presse.

Une séance d'entraînement... en tant que joueur de champ pour Lammens

Est-ce lié à ses erreurs récentes ? Toujours est-il que lors d'un entraînement en fin de semaine, Senne Lammens a été vu en train de participer à une séance assez surprenante. Le gardien de but de Manchester United a en effet évolué aux côtés des joueurs de champ, touchant un maximum de ballons avec le pied plutôt que de s'entraîner avec les autres gardiens du noyau.

Voir un gardien de but participer à une telle séance n'est pas inédit, mais reste assez rare, surtout à ce niveau. Cela peut s'expliquer par une volonté de mettre le Belge plus à l'aise avec le ballon, mais il est difficile de savoir ce que Pochettino a en tête.

Une chose est sûre : sauf énorme surprise, Senne Lammens ne devrait pas sortir du onze suite à l'arrivée d'un nouvel entraîneur à Old Trafford. Ses seuls concurrents sont les vétérans Karl Darlow (36 ans) et Tom Heaton (40 ans), ainsi que le jeune Dermot Mee, 24 ans, formé au club mais qui n'a jamais porté le maillot de l'équipe A.

La réception de Brentford ce samedi (16h) s'annonce cruciale pour Manchester United, qui doit absolument l'emporter. Aussi fou que cela puisse paraître, le club 20 fois champion d'Angleterre est pleinement engagé dans la lutte pour le maintien.