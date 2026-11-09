Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une ancienne sensation de Pro League appelée pour la première fois avec le Portugal

Suite à la blessure de Nuno Tavares, Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, a dû faire un changement de dernière minute dans son groupe. Et c'est l'ancien du Cercle de Bruges Flavio Nazinho, désormais à l'AS Monaco, qui en profite pour découvrir la Seleçao.

Grande nouvelle pour l'ancienne sensation du Cercle de Bruges Nazinho. Le latéral de 23 ans vient d'être convoqué pour la première fois avec le Portugal, suite à la blessure du joueur de la Lazio Rome Nuno Tavares.

Pour Flavio Nazinho, c'est une consécration mais aussi une récompense assez logique : le back gauche portugais est brillant depuis son arrivée en Ligue 1 l'été dernier, en provenance du Cercle de Bruges. Des performances qui n'auront pas étonné ceux qui le suivaient sous le maillot des Groen & Zwart.

Brillant en Pro League, il confirme à l'AS Monaco 

Nazinho était en effet, et de loin, l'un des arrières gauches les plus performants de Jupiler Pro League, et ce en évoluant dans une équipe plutôt cantonnée à jouer son maintien. Cette saison, il est incontournable à l'ASM, avec un but et une passe décisive en 10 matchs.

Le natif d'Almada a représenté le Portugal dans toutes les équipes d'âge jusqu'ici, et avait été formé à l'académie du Sporting Lisbonne avant de rejoindre le Cercle de Bruges en 2023. 

Il s'était alors rapidement imposé en D1A, jusqu'à disputer 94 matchs pour les Groen & Zwart, inscrivant 6 buts et délivrant le total impressionnant de 16 passes décisives. 

L'été passé, Flavio Nazinho avait décroché un transfert logique vers un plus grand club... qui n'aura été autre que la "maison-mère" du Cercle, l'AS Monaco, qui avait déboursé 5 millions d'euros pour ses services. 

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