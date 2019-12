La Serie A s'excuse après le lancement de sa campagne antiracisme polémique

La campagne de sensibilisation a créé un véritable bad buzz sur les réseaux sociaux.

Deux jours après avoir lancé sa campagne de sensibilisation contre le racisme, le Serie A se voit obligé de s'excuser pour les images choisies. En effet, la ligue a fait appel à l'artiste Simone Fugazzotto pour créer le visuel de la campagne et ce dernier a choisi d'utiliser des visages de singes.

Un choix d'illustration qui a créé la polémique et qui a vu certains clubs réagir dans la foulée. L'administrateur délégué de la ligue s'est excusé et a précisé qu'une nouvelle campagne était en préparation et devrait voir le jour avant la fin du mois de février.