Le Standard reçoit sur un terrain favorable au style de l'Antwerp? "Prêts à aller à la guerre"

Les Rouches sont désormais habitués à faire face à la bande de Bölöni et avaient réalisé une belle prestation au Bosuil il y a un peu plus de deux mois.

Sclessin avantage toujours les Rouches, mais ce mercredi, le terrain pourrait être à nouveau un adversaire supplémentaire. Si résumer l'Antwerp à une équipe physique serait un grand raccourci, le Great Old pourrait profiter des conditions pour contrarier l'équipe liégeoise.

"Ce terrain n'est en tout cas pas un atout au vu de notre jeu. C'était le cas dimanche au vu de nos envies dans la construction, sauf en fin de match où c'était plus direct de notre part", commente Michel Preud'homme."

"L'Antwerp compte sur de bons joueurs de foot, c'est une équipe qui n'est pas deuxième par hasard. Mais il est vrai que certains moments sont assez tendus lors de nos confrontations, ça peut être très disputé. Ça fait partie du foot, tant que ça reste dans les limites. Il faut être prêt à cela, on l'a pas mal été les dernières fois."

C'est tendu à certains moments

"On connait cette équipe, nous sommes prêts à aller à la guerre", lance, calmement, Maxime Lestienne. "La Coupe ça reste quelque chose de différent, on sait que nous n'avons pas droit à l'erreur."

Cette fois, les Rouches ne devront pas manquer leurs gestes sur ce terrain. "En contrôlant, on ne sait pas trop où le ballon va arriver, mais c'est pour les deux équipes. On ne doit pas se poser trop de question, juste faire du mieux qu'on peut. On joue à la maison, donc même si le terrain est moins bon, on devra faire le jeu."